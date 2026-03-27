Sanità Fvg, 48 milioni per il personale: aumenti, incentivi e welfare potenziato

La Regione Friuli-Venezia Giulia compie un nuovo passo concreto a sostegno del sistema sanitario pubblico, mettendo sul tavolo 48,1 milioni di euro destinati alla valorizzazione del personale. L’annuncio è arrivato al termine dell’incontro tra l’assessore regionale alla Salute sa e le organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza, svoltosi a Palmanova.

L’intesa rappresenta un’anticipazione dell’atto formale che sarà approvato dalla Giunta e conferma la volontà dell’Amministrazione di premiare il lavoro e la professionalità degli operatori sanitari, pilastro fondamentale del sistema regionale.

Una strategia in continuità con il 2025

Come sottolineato da Riccardi, la manovra si inserisce in un percorso già avviato: “Con questo accordo confermiamo l’impostazione adottata nel 2025”, ha dichiarato l’assessore, evidenziando la necessità di riconoscere responsabilità e impegno.

L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare l’organizzazione interna, dall’altro garantire risposte più efficaci ai bisogni di salute dei cittadini. La programmazione, dunque, guarda al futuro mantenendo una linea di continuità con le misure già introdotte.

Risorse fino a 75 milioni con il nuovo contratto

Il quadro economico potrebbe ulteriormente ampliarsi. Con la firma del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), le risorse disponibili potranno arrivare fino a 75 milioni di euro, rafforzando gli interventi previsti.

Un incremento che permetterà di potenziare le politiche di valorizzazione professionale e rendere ancora più competitivo il sistema sanitario regionale.

Focus sulle aree critiche e sul personale in prima linea

Particolare attenzione è riservata agli operatori impegnati nei contesti più complessi. Tra questi:

emergenza-urgenza e Pronto soccorso

Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria)

aree disagiate o con carenze di organico

Per queste figure sono previsti aumenti delle indennità, che in alcuni casi potranno superare i livelli stabiliti a livello nazionale.

Non solo: sono stati introdotti anche incentivi per il personale in rotazione alla Sores e nuove misure economiche per gli Operatori socio sanitari (OSS), la cui indennità sarà raddoppiata.

Valorizzazione delle professioni tecniche e nuove risorse per il comparto

La manovra include anche il riconoscimento del ruolo strategico delle professioni sanitarie tecniche. Saranno infatti valorizzati tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, Met e ostetriche, figure fondamentali soprattutto nel supporto ai pronto soccorso.

Una delle novità più rilevanti riguarda inoltre l’estensione degli interventi al personale non sanitario. Sono stati destinati circa 9,5 milioni di euro per il personale amministrativo, tecnico e professionale, rafforzando così l’intero sistema.

Welfare e attrattività del sistema sanitario

Sul fronte del benessere organizzativo, la Regione ha deciso di raddoppiare le risorse per il welfare aziendale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative e aumentare l’attrattività del sistema sanitario pubblico.

Un intervento che punta a rendere il Friuli-Venezia Giulia un territorio sempre più competitivo anche nella capacità di attrarre e trattenere professionisti sanitari.

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