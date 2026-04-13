Pordenone, nuovo piano contro le truffe agli anziani: oltre 16mila euro per la prevenzione

Il Comune di Pordenone rafforza il proprio impegno nella tutela delle fasce più fragili approvando un nuovo progetto dedicato alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani. La proposta, avanzata dall’assessore alla Sicurezza Elena Ceolin, rappresenta un ulteriore passo nella strategia già avviata dall’Amministrazione per arginare un fenomeno sempre più diffuso e insidioso.

Il progetto sarà ora trasmesso alla Prefettura per la fase di confronto e approvazione. In caso di esito positivo, consentirà di accedere a oltre 16 mila euro stanziati dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo Unico Giustizia.

Un fenomeno che colpisce le persone più fragili

«Le truffe agli anziani sono un fenomeno che colpisce le persone più vulnerabili – ha sottolineato Ceolin – e che richiede risposte sempre più mirate». Non si tratta soltanto di un danno economico, ma di un problema che incide profondamente sulla sicurezza personale, sull’autonomia e sulla dignità delle vittime.

L’assessore ha evidenziato come l’Amministrazione comunale senta la responsabilità di non lasciare soli i cittadini più fragili, sottolineando l’importanza della collaborazione con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, ringraziate per la sinergia operativa sul territorio.

Più comunicazione per raggiungere tutti

Le risorse previste dal progetto permetteranno di rafforzare e ampliare le iniziative già attive, con l’obiettivo di migliorare la capacità di raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini, in particolare quelli più isolati.

Tra le principali novità c’è lo sviluppo di strumenti di comunicazione più efficaci, che andranno ad affiancare gli incontri pubblici e le tradizionali attività di sensibilizzazione. L’obiettivo è rendere le informazioni più accessibili e immediate, soprattutto per chi ha meno occasioni di partecipare agli eventi sul territorio.

Sketch televisivi per riconoscere i raggiri

Tra le azioni più significative del progetto spicca la realizzazione di contenuti televisivi sotto forma di brevi sketch, che riproducono situazioni reali di truffa. Questi strumenti permetteranno di fornire indicazioni pratiche per riconoscere i rischi e difendersi, rendendo più semplice comprendere le dinamiche dei raggiri.

Si tratta di un modello già sperimentato negli anni precedenti, con la produzione di dieci contenuti dedicati, e che ora verrà ulteriormente sviluppato per ampliare la diffusione delle informazioni.

L’obiettivo: raggiungere anche chi è più isolato

«Dobbiamo arrivare anche a chi è più isolato e difficile da raggiungere – ha aggiunto Ceolin –. Portare l’informazione direttamente nelle case significa dare strumenti concreti per difendersi e rafforzare il senso di sicurezza nella comunità».

Il progetto si inserisce dunque in un percorso più ampio già intrapreso dal Comune, che comprende incontri nei quartieri e attività di sensibilizzazione realizzate in collaborazione con le Forze dell’Ordine, confermando l’impegno costante nella protezione degli anziani e nella prevenzione dei reati.

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