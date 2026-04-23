Montagna FVG, Confcommercio: «Investimenti strategici, non sprechi»

Gli investimenti regionali sulla montagna non sono sprechi, ma una leva fondamentale di sviluppo. È questa la posizione espressa da Confcommercio Udine, intervenuta in audizione in Consiglio regionale attraverso il vicepresidente Alessandro Tollon.

Al centro del dibattito, un’infrastruttura considerata cruciale: il traforo di Monte Croce Carnico, definito da Confcommercio «un collegamento essenziale non solo per la Carnia ma per l’intera regione», con un ruolo strategico anche a livello europeo. Secondo l’associazione, opere di questo tipo rafforzano la competitività del Friuli Venezia Giulia, migliorando accessibilità e connessioni.

Turismo e poli sciistici: una strategia strutturata

Confcommercio ha poi allargato il ragionamento alle importanti risorse destinate al potenziamento dei poli sciistici, sottolineando come non si tratti di interventi isolati, ma di una strategia strutturata e continuativa.

A sostenere questa visione, anche il presidente regionale di Federalberghi Enrico Guerin, insieme ai rappresentanti della montagna Alessia Cappellotto e Diego Bellotto. I risultati, secondo l’associazione, sono già evidenti: centinaia di migliaia di presenze stagionali e una crescente attrattività internazionale del territorio.

Una visione che parte da lontano

Confcommercio richiama inoltre una linea politica che affonda le radici nel passato, evidenziando la lungimiranza delle scelte avviate già durante la presidenza Illy. Un percorso che oggi, secondo l’associazione, viene portato avanti e rafforzato dall’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini.

Tra gli esempi concreti citati, l’integrazione di Sappada nel sistema turistico regionale e lo sviluppo del polo dello Zoncolan, in connessione con il fondovalle e il comune di Sutrio. Un modello che dimostra come gli investimenti infrastrutturali possano generare valore diffuso sull’intero territorio.

«Dietro gli impianti ci sono comunità»

Nel suo intervento, il presidente di Confcommercio Udine e della Camera di Commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo ha criticato apertamente chi definisce questi interventi come sprechi.

«Ridurre tutto a spreco – ha sottolineato – significa ignorare il ruolo fondamentale del turismo invernale per l’economia della montagna». Secondo Confcommercio, dietro ogni impianto ci sono imprese, lavoratori, famiglie e intere comunità che dipendono da queste attività.

La richiesta: continuare a investire

Confcommercio ribadisce quindi con forza la necessità di proseguire negli investimenti, puntando su visione e pragmatismo. L’obiettivo è garantire un futuro sostenibile e competitivo alla montagna friulana, evitando approcci critici privi di alternative concrete.

Per l’associazione, infatti, la vera sfida è sostenere un modello di sviluppo capace di coniugare economia, territorio e qualità della vita, riconoscendo alla montagna il ruolo centrale che merita nel sistema regionale.

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