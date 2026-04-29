San Pier d’Isonzo, nuova rotatoria da 430mila euro: meno incidenti e traffico più fluido

È stata inaugurata a San Pier d’Isonzo la nuova rotatoria all’intersezione tra via Roma, via Dante e le strade regionali Go 1 e Go 12, un’opera considerata strategica per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. All’evento era presente l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, insieme al sindaco Denise Zucco.

L’intervento, finanziato dalla Regione con 430mila euro, è stato progettato e realizzato dal Comune in collaborazione con l’Ente di decentramento regionale di Gorizia, in un’ottica di coordinamento tra enti per rispondere alle esigenze del territorio.

Progetto adattato al contesto urbano

Come sottolineato da Amirante, l’opera segue precise linee guida progettuali, pur essendo stata adattata alle caratteristiche specifiche dell’area. La presenza di abitazioni e vincoli strutturali ha infatti richiesto una progettazione attenta, capace di integrare l’infrastruttura nel contesto urbano esistente.

Si tratta di un intervento che, pur essendo solitamente realizzato su scala più ampia, è stato qui calibrato per garantire funzionalità senza compromettere l’equilibrio del territorio.

Riduzione del rischio incidenti e dello smog

Obiettivo principale della nuova rotatoria è la drastica riduzione del rischio di incidentalità. Il precedente impianto semaforico era infatti causa di code frequenti e livelli elevati di smog, generando disagi sia per gli automobilisti sia per i residenti.

Con la nuova configurazione, ha evidenziato l’assessore, si punta a una circolazione più fluida e sicura, eliminando i punti critici legati alle attese ai semafori e migliorando la gestione dei flussi di traffico.

Mobilità inclusiva e sostenibile

L’intervento non si limita alla viabilità automobilistica, ma guarda anche a una mobilità più inclusiva e sostenibile. Sono stati infatti realizzati marciapiedi adeguati al transito delle persone con disabilità, una fermata dell’autobus attrezzata e nuovi percorsi ciclopedonali.

Questi elementi contribuiscono a rendere l’area più accessibile e sicura per tutti gli utenti della strada, favorendo al contempo modalità di spostamento alternative all’auto.

Un passo avanti per il territorio

La nuova rotatoria rappresenta quindi un intervento concreto per migliorare la qualità della vita a San Pier d’Isonzo, intervenendo su sicurezza, traffico e sostenibilità. Un’opera che dimostra come una progettazione mirata e condivisa possa portare benefici tangibili alla comunità locale.

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