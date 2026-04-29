Trieste Airport da record: oltre 1,6 milioni di passeggeri e utile in crescita

Trieste Airport si conferma un modello virtuoso nel panorama infrastrutturale regionale. L’assemblea dei soci di Aeroporto Friuli-Venezia Giulia Spa ha infatti approvato il bilancio di esercizio 2025, evidenziando risultati in crescita sia sul piano economico sia su quello operativo.

A commentare l’esito è stata l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che ha sottolineato come lo scalo rappresenti un esempio efficace di partnership tra pubblico e privato, capace di sostenere lo sviluppo del territorio. La Regione detiene il 45% delle azioni, consolidando il proprio ruolo strategico nella governance dell’infrastruttura.

Utile in aumento e conti solidi

Il bilancio 2025 registra un utile di esercizio pari a 4.868.448 euro, in crescita rispetto ai 4.771.168 euro dell’anno precedente. Un risultato che testimonia la solidità della gestione e la capacità della società di coniugare sviluppo e sostenibilità economica.

Positivo anche l’andamento del valore della produzione, che supera i 24 milioni di euro, con un incremento dell’8,67%. Il risultato operativo raggiunge i 6,829 milioni di euro, mentre il risultato ante imposte si attesta a 6,844 milioni, grazie anche a una gestione finanziaria favorevole.

Record storico di passeggeri

Particolarmente rilevante è la crescita del traffico aeroportuale. Nel 2025 i movimenti aerei sono aumentati del 14,2%, mentre i passeggeri hanno registrato un balzo del 25,1%, raggiungendo il record storico di 1.651.703 utenti transitati nello scalo.

Un risultato che riflette le scelte strategiche adottate negli ultimi anni, tra cui l’ampliamento delle rotte e delle frequenze da parte delle principali compagnie aeree. A rafforzare l’attrattività dello scalo contribuisce anche la presenza dell’ufficio di PromoTurismoFVG, che promuove il territorio direttamente all’interno dell’aeroporto.

Un’infrastruttura chiave per il territorio

Secondo Zilli, i risultati raggiunti confermano il ruolo di Trieste Airport come infrastruttura strategica per la crescita economica e turistica del Friuli-Venezia Giulia. Lo scalo si inserisce infatti in un sistema logistico e infrastrutturale più ampio, fondamentale per la competitività regionale.

La collaborazione tra istituzioni e operatori privati si dimostra quindi vincente, permettendo di rafforzare i ricavi caratteristici e generare un margine operativo in grado di sostenere gli investimenti e gli oneri gestionali.

Prospettive di sviluppo

Guardando al futuro, la Regione intende proseguire lungo questo percorso di crescita, puntando su un aeroporto sempre più centrale nel sistema dei collegamenti regionali, nazionali e internazionali.

Come evidenziato dall’assessore, i numeri del 2025 rappresentano una conferma delle scelte strategiche intraprese e un incentivo a continuare a investire nello sviluppo dello scalo, considerato un elemento chiave per l’attrattività e la competitività del Friuli-Venezia Giulia.

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