Fedriga premia gli atleti del FVG dei giochi olimpici di Milano-Cortina

Gli atleti del Friuli-Venezia Giulia protagonisti alle recenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono stati celebrati nel corso di una cerimonia ufficiale ospitata il 30 aprile nel Palazzo della Regione a Trieste. Un momento di riconoscimento istituzionale dedicato non solo ai risultati sportivi ottenuti, ma anche al valore educativo, sociale e promozionale che lo sport rappresenta per il territorio regionale.

A sottolinearlo è stato il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, intervenuto alla premiazione insieme all’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli e al presidente regionale del Coni Andrea Marcon.

“Gli atleti della nostra regione che hanno partecipato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono l’orgoglio della nostra comunità”, ha dichiarato Fedriga.

Lo sport come motore di promozione territoriale

Nel suo intervento, il presidente della Regione ha evidenziato il ruolo sempre più strategico dello sport anche sotto il profilo economico e turistico. Secondo Fedriga, gli eventi sportivi e gli atleti di alto livello rappresentano infatti un importante strumento di promozione internazionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Da qui anche il riferimento alla prossima edizione del Giro d’Italia, dove sulla celebre maglia rosa comparirà il marchio turistico regionale “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

“Grazie a iniziative come questa siamo certi di valorizzare le eccellenze, le bellezze e le opportunità che continua a offrire il nostro territorio”, ha spiegato il governatore, rimarcando il legame sempre più stretto tra sport, turismo e identità regionale.

“Gli olimpici sanno ispirare i giovani”

Durante la cerimonia è stato ribadito anche il forte valore educativo dello sport. Fedriga ha sottolineato come gli atleti olimpici rappresentino modelli positivi per le nuove generazioni grazie alla loro capacità di trasmettere determinazione, spirito di sacrificio e resilienza.

“Chi raggiunge questi livelli non comunica solo l’importanza di essere un campione. Gli atleti olimpici hanno un’incredibile capacità di affascinare i giovani e di spingerli a praticare attività sportiva”, ha affermato.

Secondo il governatore, i valori dello sport aiutano infatti a costruire una società migliore, insegnando a fare squadra, affrontare le difficoltà e rialzarsi dopo le sconfitte.

Gli atleti premiati dalla Regione e dal Coni

I riconoscimenti assegnati dal Coni e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sono andati agli atleti che hanno rappresentato il territorio regionale nelle discipline olimpiche invernali:

Giada Andreutti (bob)

(bob) Francesco Cecon (salto con gli sci)

(salto con gli sci) Anna Costella (bob)

(bob) Lara Della Mea (sci alpino)

(sci alpino) Martina Di Centa (sci di fondo)

(sci di fondo) Davide Graz (sci di fondo)

(sci di fondo) Alessandro Pittin (combinata nordica)

(combinata nordica) Nicola Romanin (biathlon)

(biathlon) Lisa Vittozzi (biathlon)

(biathlon) Martina Zanitzer (salto con gli sci)

Premiati anche tecnici e dirigenti sportivi

La cerimonia ha voluto valorizzare anche il lavoro svolto dietro le quinte da tecnici, preparatori e dirigenti che hanno contribuito ai successi della delegazione regionale.

Tra i premiati figurano:

Giorgio Di Centa , skiman ed ex campione olimpico nella 50 km di fondo a Torino 2006

, skiman ed ex campione olimpico nella 50 km di fondo a Torino 2006 Zeno Di Lenardo , tecnico del salto con gli sci

, tecnico del salto con gli sci Fabio Meraldi , direttore tecnico dello sci alpinismo

, direttore tecnico dello sci alpinismo Mirco Romanin , tecnico di biathlon

, tecnico di biathlon Peter Gerdol , direttore di gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile

, direttore di gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile Manuela Di Centa, vincitrice di sette medaglie olimpiche e membro onorario del Cio

Un momento celebrativo che ha messo in luce l’eccellenza sportiva del Friuli-Venezia Giulia e il contributo che il movimento regionale continua a offrire allo sport italiano internazionale.

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