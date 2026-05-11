Lavori sulla H4 slovena da 5 luglio, il FVG prepara il piano traffico

La Regione Friuli-Venezia Giulia si prepara ad affrontare una nuova fase delicata per la viabilità transfrontaliera. Con l’avvicinarsi dell’avvio dei lavori di riqualificazione della superstrada slovena H4 Razdrto-Vertoiba, previsto a partire dal prossimo 5 luglio, istituzioni italiane e slovene hanno già attivato un tavolo permanente per coordinare la gestione dei flussi di traffico e ridurre i disagi sul territorio, in particolare nell’area di Trieste.

In Prefettura il vertice operativo tra Italia e Slovenia

Nei giorni scorsi si è svolta in Prefettura a Trieste una riunione di coordinamento convocata dal prefetto Giuseppe Petronzi per fare il punto sulle criticità legate al cantiere sloveno. Al tavolo hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni italiane e slovene, Forze dell’ordine, gestori della viabilità ed enti coinvolti nella gestione della mobilità.

Il nodo principale riguarda la prevista chiusura al traffico dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate in direzione nord lungo la H4, una misura che durerà circa 132 giorni e che rischia di avere ripercussioni importanti sulla viabilità regionale e sui collegamenti logistici con il porto di Trieste.

Amirante: “Esperienza già maturata per evitare il collasso della rete”

A intervenire sul tema è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio del Friuli-Venezia Giulia, Cristina Amirante, che ha sottolineato come la Regione possa affrontare questa nuova fase con strumenti e competenze già consolidati durante le precedenti criticità registrate sulla direttrice transfrontaliera.

Secondo Amirante, l’obiettivo prioritario sarà quello di evitare che Trieste e la sua provincia vengano sovraccaricate da flussi di traffico non sostenibili, soprattutto durante i mesi estivi, quando il traffico turistico verso la costa aumenta sensibilmente.

L’assessore ha evidenziato inoltre che l’esperienza dello scorso anno consentirà una gestione più efficace delle code e dei flussi dell’autotrasporto, con particolare attenzione all’uscita dei mezzi pesanti dal porto giuliano.

Coordinamento tra Anas, Fvg Strade e gestori della viabilità

Uno degli elementi centrali del piano sarà l’utilizzo integrato della rete stradale regionale e nazionale. La Regione punta infatti a rafforzare il coordinamento operativo con Anas e Fvg Strade per distribuire meglio il traffico e limitare le criticità lungo gli assi più sensibili del Friuli-Venezia Giulia.

Il tema assume particolare rilevanza per il sistema logistico regionale, considerato il ruolo strategico del porto di Trieste nei collegamenti commerciali internazionali e nei traffici merci diretti verso l’Europa centrale.

Tavolo permanente fino all’avvio del cantiere

La Regione ha confermato che il tavolo di coordinamento resterà attivo nelle prossime settimane. L’intenzione è quella di monitorare costantemente l’evoluzione della situazione man mano che si avvicinerà l’inizio del cantiere sulla H4, valutando eventuali ulteriori misure per garantire sicurezza e fluidità della circolazione.

L’attenzione resta alta soprattutto per il periodo estivo, quando il contemporaneo aumento dei flussi turistici e dei mezzi pesanti potrebbe mettere sotto pressione l’intero sistema viario del confine orientale.

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