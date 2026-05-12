Innovazione digitale e Pnrr, a Trieste il bilancio del progetto Edih-PAI

Sarà la sede di Insiel a Trieste a ospitare domani, martedì 13 maggio, l’evento conclusivo del progetto Edih-PAI (European Digital Innovation Hub – Public Administration Intelligence), iniziativa strategica finanziata attraverso il Pnrr e dedicata alla trasformazione digitale di Pubbliche amministrazioni, Pmi, cooperative e imprese sociali del territorio.

L’appuntamento, in programma dalle 9.30 alle 13, rappresenterà un momento di confronto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future dell’innovazione tecnologica applicata ai servizi pubblici, alla sostenibilità e all’inclusione sociale.

Il ruolo di Insiel e le sfide della trasformazione digitale

A coordinare il progetto è stata Insiel, società ICT in-house della Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha guidato il percorso di innovazione puntando su tre direttrici principali: digitalizzazione, sostenibilità e inclusione.

Nel corso dell’evento, l’amministratore unico di Insiel Diego Antonini illustrerà il ruolo di capofila del progetto e i principali risultati ottenuti, soffermandosi sulle sfide affrontate durante il percorso di accompagnamento digitale rivolto agli enti coinvolti. Previsto anche l’intervento di Raffaele Spallone del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che porterà il punto di vista istituzionale sulle politiche di innovazione e digitalizzazione.

Come partecipare all’evento

La partecipazione all’evento finale è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione online attraverso il link dedicato.

Dall’intelligenza artificiale alle comunità energetiche, i casi concreti

Uno degli aspetti centrali del convegno sarà la presentazione di esperienze concrete maturate all’interno del progetto.

Tra queste, spazio ai modelli innovativi legati alle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) con gli interventi di Franco Baritussio di Fvg Energia e Mauro Guarini di Part-Energy, che approfondiranno l’impatto delle nuove soluzioni energetiche sui territori locali.

Il sindaco di Porcia Marco Sartini presenterà invece il progetto GiulIA, focalizzato sull’innovazione dei processi amministrativi comunali. Grande attenzione anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata all’agricoltura, grazie all’esperienza illustrata da Pierpaolo Rovere della Fondazione Agrifood&Bioeconomy Fvg sull’impiego dei dati satellitari.

Innovazione e territori montani

Tra le testimonianze previste anche quella della Magnifica comunità di montagna Dolomiti friulane, Cansiglio, Cavallo, che racconterà i nuovi modelli organizzativi sviluppati per la gestione degli eventi e dei servizi alle comunità locali. A intervenire saranno il presidente Dino Salatin e Antonella Robortaccio, direttrice di Solidarietà società cooperativa sociale, che illustrerà inoltre un caso dedicato al security assessment e al ruolo strategico della cybersecurity nella trasformazione digitale.

A chiudere i lavori sarà , manager Insiel, con un approfondimento sulle automazioni di processo e sulla gestione di sistemi complessi e progettualità europee.

Tecnologie avanzate e servizi gratuiti grazie ai fondi europei

Il progetto Edih-PAI ha puntato su un approccio di co-creazione e sulla metodologia Test Before Invest, accompagnando enti e organizzazioni nella valutazione della propria maturità digitale attraverso strumenti specifici di assessment.

Tra le tecnologie messe a disposizione figurano intelligenza artificiale, cloud, big data, Internet of Things, blockchain, cybersecurity e tecnologie immersive, con servizi erogati gratuitamente grazie ai finanziamenti europei del programma NextGenerationEU.

L’obiettivo è stato quello di creare un ecosistema capace di favorire la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e realtà economiche e sociali del territorio, migliorando efficienza, accessibilità e qualità dei servizi offerti ai cittadini.

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