Gemona del Friuli, “Giulia” si evolve e l’assistente virtuale diventa guida digitale

Gemona del Friuli compie un nuovo passo nella trasformazione digitale dei servizi pubblici. Da oggi, 20 aprile, il Comune introduce un importante aggiornamento di “Giulia”, l’assistente vocale virtuale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, già disponibile dallo scorso dicembre.

Il sistema, sviluppato da Insiel in collaborazione con Customer Analytics Italia, amplia significativamente le proprie funzionalità, trasformandosi da semplice strumento informativo a vero punto di accesso unico alle informazioni del territorio.

Attraverso una semplice telefonata al numero del centralino comunale (0432 973211), cittadini e visitatori possono ricevere risposte immediate anche fuori dagli orari di apertura degli uffici, inclusi sera, weekend e festivi.

Dai servizi comunali agli eventi del territorio

Se fino ad oggi “Giulia” era utilizzata principalmente per fornire indicazioni su pratiche amministrative – come il rinnovo della carta d’identità, le scadenze tributarie o la modulistica – con l’aggiornamento il servizio compie un salto di qualità.

L’assistente virtuale ora consente di accedere anche a informazioni aggiornate sugli eventi cittadini, con un’attenzione particolare alle iniziative legate al 50° anniversario del terremoto del 1976, una ricorrenza profondamente significativa per l’intera comunità.

Grazie a questa evoluzione sarà possibile conoscere:

luoghi e orari degli eventi;

eventuali costi di partecipazione;

disponibilità di parcheggi;

informazioni su accessibilità per famiglie e bambini;

contatti utili per ulteriori dettagli.

Tutte le iniziative sono tratte dalla sezione “Vivere il Comune” del sito istituzionale e comprendono eventi culturali, manifestazioni cittadine e appuntamenti commemorativi.

Innovazione al servizio della memoria collettiva

L’aggiornamento di “Giulia” assume un valore ancora più significativo nel contesto delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del sisma del 1976, che segnò profondamente il Friuli-Venezia Giulia.

L’assistente virtuale diventa così uno strumento capace non solo di semplificare la vita quotidiana, ma anche di accompagnare cittadini e visitatori nella riscoperta della memoria collettiva, favorendo la partecipazione agli eventi commemorativi distribuiti sul territorio.

Le istituzioni: “Servizio destinato a diventare irrinunciabile”

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant, che ha sottolineato come il servizio, seppur ancora in fase sperimentale, sia già molto apprezzato: “È un servizio che riteniamo possa diventare non solo utile ma anche irrinunciabile, soprattutto in un anno caratterizzato da un’intensa attività organizzativa legata al 50° anniversario del terremoto”.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il valore della collaborazione con Insiel, capace di sviluppare uno strumento flessibile e con grandi potenzialità per il futuro degli enti locali.

Sulla stessa linea anche Diego Antonini, amministratore unico di Insiel: “Questo progetto dimostra come la trasformazione digitale possa generare valore reale, migliorando l’accesso alle informazioni e rafforzando il legame tra istituzioni, territorio e persone”.

Un progetto europeo senza costi per il Comune

L’iniziativa rientra nel programma europeo Edih-pai (Public Administration Intelligence), finanziato dal Pnrr – Missione 4 “Istruzione e ricerca”, e non comporta costi per il Comune di Gemona.

Insiel, società ICT in house della Regione Friuli-Venezia Giulia, ha guidato il progetto curandone lo sviluppo e l’aggiornamento, confermando il proprio ruolo strategico nella digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale.

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