Trieste, previsioni meteo del 14 maggio 2026

TRIESTE – Una nuova fase di instabilità atmosferica interesserà il Friuli Venezia Giulia, con effetti più marcati sulla costa. Nella giornata di giovedì 14 maggio 2026, la città di Trieste sarà coinvolta da un deciso peggioramento del tempo, con piogge in intensificazione e possibili temporali nel corso del pomeriggio. Il quadro meteorologico sarà tipicamente primaverile ma perturbato, con un’evoluzione rapida tra mattina e sera e un graduale miglioramento solo nelle ultime ore della giornata.

Mattinata instabile ma ancora asciutta su Trieste

La giornata di giovedì 14 maggio 2026 su Trieste si aprirà con condizioni inizialmente variabili, caratterizzate da un progressivo aumento della nuvolosità ma con una mattinata ancora in parte asciutta. Il contesto meteorologico sarà influenzato da una area di bassa pressione in transito sul Nord Est, che porterà un peggioramento più evidente nelle ore successive. Le prime ore del giorno vedranno cieli irregolarmente nuvolosi, con vento già sostenuto da Sud-Sudest e clima mite, con temperature minime attorno ai 10°C.

Pomeriggio critico: piogge, rovesci e temporali su Trieste

La fase più instabile della giornata arriverà nel pomeriggio, quando si assisterà a un deciso peggioramento del tempo su tutta l’area triestina. Sono attese piogge diffuse, rovesci e temporali anche intensi, con fenomeni localmente di forte intensità. Le precipitazioni potranno risultare abbondanti, con accumuli stimati fino a circa 14 mm di pioggia. Il quadro sarà tipico delle situazioni perturbate primaverili sull’Adriatico, con una rapida evoluzione dei fenomeni e possibili brevi fasi di forte vento associato ai temporali. Le temperature massime raggiungeranno i 22°C, mantenendo un contesto comunque mite nonostante il maltempo.

Serata in miglioramento: tornano le schiarite

Dalla serata la situazione tenderà a migliorare rapidamente su Trieste. Le precipitazioni si esauriranno lasciando spazio a ampie schiarite e progressivo rasserenamento del cielo. Resterà ancora una certa ventilazione residua, ma il tempo tornerà più stabile rispetto al pomeriggio.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 15 maggio : la giornata di venerdì sarà caratterizzata da nuovi temporali diffusi, con condizioni ancora fortemente instabili;

: la giornata di venerdì sarà caratterizzata da nuovi temporali diffusi, con condizioni ancora fortemente instabili; Sabato 16 maggio: sabato il tempo resterà compromesso con piogge continue e cielo coperto, senza grandi pause;

sabato il tempo resterà compromesso con piogge continue e cielo coperto, senza grandi pause; Domenica 17 maggio: domenica il quadro migliorerà solo parzialmente, con variabilità atmosferica e piogge deboli intermittenti.

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