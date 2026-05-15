Trieste, previsioni meteo del 16 maggio 2026

TRIESTE – Dopo il maltempo che ha interessato il Friuli Venezia Giulia nelle ultime ore, la giornata di sabato 16 maggio 2026 porterà un graduale miglioramento anche su Trieste e sul litorale giuliano. La prima parte della giornata sarà ancora caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge diffuse, ma dal tardo pomeriggio è attesa una progressiva attenuazione dei fenomeni con il ritorno di schiarite sempre più ampie.

Secondo le previsioni meteo, nel corso della giornata sono attesi circa 12 millimetri di pioggia, con precipitazioni generalmente deboli ma persistenti soprattutto nelle ore mattutine. Le temperature resteranno piuttosto fresche per il periodo, con una massima prevista di 16°C e una minima di 11°C. Lo zero termico si attesterà attorno ai 1877 metri. I venti soffieranno moderati da Nordest al mattino, ruotando poi da Ovest-Nordovest nel pomeriggio con intensità a tratti sostenuta. Il mare si manterrà poco mosso e non sono previste allerte meteo sul territorio triestino.

Mattino: cieli coperti e piogge diffuse sul Golfo di Trieste

La giornata inizierà con condizioni ancora instabili su Trieste e lungo tutto il litorale del Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto e saranno possibili deboli piogge diffuse, favorite dalla presenza della circolazione depressionaria che sta interessando il Nord Est. Le temperature del primo mattino saranno comprese tra gli 11 e i 13 gradi, mentre i venti moderati di Nordest contribuiranno a mantenere un clima fresco e umido.

Pomeriggio: fenomeni in attenuazione e prime schiarite

Nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica tenderà lentamente a migliorare. Le precipitazioni diventeranno via via più deboli e intermittenti fino a esaurirsi rapidamente dal tardo pomeriggio. Contemporaneamente inizieranno ad aprirsi le prime schiarite anche sul Golfo di Trieste e sulle aree costiere. I venti ruoteranno da Ovest-Nordovest, risultando a tratti tesi soprattutto lungo il litorale. La temperatura massima raggiungerà i 16°C.

Sera: torna il sereno su Trieste

La serata sarà caratterizzata da un miglioramento più deciso. Su Trieste torneranno infatti cieli sereni o poco nuvolosi grazie all’arrivo di aria più secca da nordovest. Anche la ventilazione tenderà gradualmente ad attenuarsi, favorendo una conclusione di giornata più stabile e asciutta.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 17 maggio: giornata soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi;

giornata soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi; Lunedì 18 maggio: tempo poco nuvoloso e condizioni generalmente stabili;

tempo poco nuvoloso e condizioni generalmente stabili; Martedì 19 maggio: ancora cieli poco nuvolosi con clima gradevole sul litorale.

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