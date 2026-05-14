Trieste, previsioni meteo del 15 maggio 2026

TRIESTE– Sarà una giornata dal sapore decisamente autunnale quella di venerdì 15 maggio 2026 su Trieste e sul litorale del Friuli Venezia Giulia. L’arrivo di una vasta area di bassa pressione porterà infatti condizioni di tempo instabile per l’intera giornata, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge diffuse che interesseranno gran parte del territorio triestino.

Secondo le previsioni meteo, nel corso della giornata potranno cadere fino a 29 millimetri di pioggia, con fenomeni destinati a intensificarsi temporaneamente soprattutto nel pomeriggio. Le temperature resteranno contenute, con una massima prevista di 15°C e una minima di 13°C. Attenzione anche alla ventilazione: i venti soffieranno tesi da Sud-Sudovest sia al mattino sia nel pomeriggio, contribuendo a mantenere il mare mosso lungo la costa triestina. Presente inoltre un’allerta meteo per vento.

Mattino: cieli coperti e piogge diffuse su Trieste

La giornata inizierà con condizioni di cielo molto nuvoloso o completamente coperto su Trieste e sulle aree costiere del Golfo. Fin dalle prime ore saranno presenti deboli piogge diffuse, accompagnate da venti sostenuti meridionali che renderanno il clima umido e piuttosto fresco. Le temperature del mattino si manterranno attorno ai 13 gradi. Il mare si presenterà già mosso, soprattutto lungo i tratti più esposti della costa.

Pomeriggio: peggiora il tempo, possibili rovesci più intensi

Nel corso del pomeriggio il peggioramento entrerà nel vivo. Le precipitazioni tenderanno temporaneamente a intensificarsi, con la possibilità di rovesci localmente più consistenti anche a carattere temporalesco sulle aree costiere e sul Carso triestino. I venti continueranno a soffiare tesi da Sud-Sudovest, contribuendo ad accentuare la sensazione di maltempo sul capoluogo giuliano. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, restando quindi su valori inferiori rispetto alle medie tipiche della seconda metà di maggio.

Sera: instabilità ancora presente ma in lenta attenuazione

Anche la serata resterà caratterizzata da condizioni di tempo instabile, con piogge ancora possibili soprattutto nelle prime ore notturne. Nel corso della notte i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, pur mantenendo cieli generalmente molto nuvolosi su tutto il Triestino.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 16 maggio: ancora variabilità con piogge sparse e schiarite alternate;

ancora variabilità con piogge sparse e schiarite alternate; Domenica 17 maggio: ritorno del sole con tempo più stabile su Trieste;

ritorno del sole con tempo più stabile su Trieste; Lunedì 18 maggio: cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente asciutte.

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