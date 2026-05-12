Udine, previsioni meteo del 13 maggio 2026

UDINE – Su Udine la giornata di mercoledì 13 maggio 2026 sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche decisamente più tranquille rispetto alle ultime giornate. L’alta pressione tornerà infatti a consolidarsi sul Nord Est, favorendo tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Il cielo si presenterà poco nuvoloso per gran parte della giornata, salvo qualche addensamento nelle prime ore del mattino. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno in aumento nelle ore centrali, con una massima prevista di 19°C e una minima di 7°C. Lo zero termico si porterà attorno ai 1925 metri.

Mattino: clima fresco ma cielo in graduale miglioramento

Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un clima piuttosto fresco su Udine e sulla pianura friulana. Qualche nube sparsa potrà interessare il territorio, ma senza fenomeni associati. I venti deboli da Nord-Nordest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e limpida, con buone condizioni di visibilità su tutta la provincia. Le temperature minime vicine ai 7 gradi renderanno il risveglio decisamente frizzante soprattutto nelle aree periferiche e rurali.

Pomeriggio: schiarite più ampie e temperature in aumento

Nel pomeriggio il tempo tenderà a migliorare ulteriormente grazie all’espansione dell’alta pressione. Su Udine prevarranno infatti ampie schiarite, accompagnate da temperature più miti. La colonnina di mercurio raggiungerà i 19°C, con valori gradevoli per il periodo. I venti ruoteranno progressivamente da Ovest-Sudovest, mantenendosi moderati ma senza particolari rinforzi. Il contesto atmosferico sarà favorevole per attività all’aperto e spostamenti in tutta l’area friulana.

Sera: condizioni stabili e cieli poco nuvolosi

Anche la serata si manterrà stabile e asciutta. I cieli resteranno poco nuvolosi, mentre le temperature caleranno gradualmente dopo il tramonto. Non si segnalano criticità meteorologiche né allerte per il territorio di Udine.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 14 maggio: giovedì è atteso un aumento dell’instabilità con cieli più nuvolosi e piogge sparse in possibile estensione dal pomeriggio;

giovedì è atteso un aumento dell’instabilità con cieli più nuvolosi e piogge sparse in possibile estensione dal pomeriggio; Venerdì 15 maggio: venerdì il tempo resterà incerto, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti associati a deboli precipitazioni intermittenti;

venerdì il tempo resterà incerto, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti associati a deboli precipitazioni intermittenti; Sabato 16 maggio: sabato potrebbe essere interessato da un ulteriore peggioramento, con condizioni ancora instabili e nuove piogge sul Friuli.

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