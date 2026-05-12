Trieste, previsioni meteo del 13 maggio 2026

TRIESTE – Dopo giorni caratterizzati da instabilità atmosferica e temperature sotto la media, su Trieste torna una fase più tranquilla grazie al rafforzamento dell’alta pressione sul Nord Est. La giornata di mercoledì 13 maggio 2026 sarà contraddistinta da condizioni generalmente stabili, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e assenza di precipitazioni. Il contesto meteorologico sarà favorevole soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando le schiarite diventeranno più ampie sul Golfo di Trieste e lungo tutta la fascia costiera. Le temperature resteranno piuttosto fresche per il periodo: la massima raggiungerà i 16°C, mentre la minima si fermerà a 11°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2023 metri. Nessuna allerta meteo prevista.

Mattino: nubi sparse ma tempo asciutto

La giornata inizierà con la presenza di qualche annuvolamento sparso soprattutto nelle prime ore del mattino. Nonostante ciò, il tempo resterà stabile e asciutto su tutta l’area triestina. I venti moderati da Est contribuiranno a mantenere il clima fresco e ventilato, mentre il mare si presenterà poco mosso, condizione favorevole anche per le attività marittime e per chi si sposterà lungo la costa. Le temperature mattutine saranno comprese tra gli 11 e i 13 gradi, con una sensazione termica leggermente più fresca nelle zone esposte alla ventilazione orientale.

Pomeriggio: maggiori schiarite e clima gradevole

Nel corso del pomeriggio il cielo tenderà ad aprirsi ulteriormente. Su Trieste sono previste ampie schiarite, con condizioni meteo decisamente più gradevoli rispetto ai giorni precedenti. I venti ruoteranno gradualmente dai quadranti occidentali, mantenendosi moderati ma senza particolari rinforzi. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 16°C, favorendo un clima più mite soprattutto nelle aree riparate dal vento. Il miglioramento atmosferico sarà evidente anche sul litorale e nelle zone del Carso triestino.

Sera: tempo stabile e cieli poco nuvolosi

La serata proseguirà con condizioni generalmente stabili. I cieli resteranno poco nuvolosi, mentre le temperature torneranno a calare gradualmente dopo il tramonto. Non sono previsti fenomeni significativi né peggioramenti improvvisi del tempo durante la notte.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 14 maggio: giovedì il tempo tenderà nuovamente a peggiorare, con aumento delle nuvole e possibilità di deboli piogge sparse nel corso della giornata;

giovedì il tempo tenderà nuovamente a peggiorare, con aumento delle nuvole e possibilità di deboli piogge sparse nel corso della giornata; Venerdì 15 maggio: venerdì sarà probabilmente la giornata più instabile della settimana, con rovesci e temporali che potrebbero coinvolgere anche l’area triestina;

venerdì sarà probabilmente la giornata più instabile della settimana, con rovesci e temporali che potrebbero coinvolgere anche l’area triestina; Sabato 16 maggio: sabato il tempo resterà variabile, con nuove occasioni per piovaschi deboli alternati a brevi schiarite.

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