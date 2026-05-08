Trieste, previsioni meteo del 9 maggio 2026

TRIESTE – Dopo una fase caratterizzata da nuvolosità variabile e condizioni atmosferiche instabili, Trieste si prepara a vivere una giornata dal sapore pienamente primaverile. Le previsioni meteo per domani, sabato 9 maggio 2026, indicano infatti tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi e assenza totale di precipitazioni per l’intero arco della giornata. La presenza di un campo di alta pressione sul Nord Est garantirà condizioni favorevoli su gran parte del Friuli Venezia Giulia e sul litorale adriatico. Anche sul capoluogo giuliano il tempo si presenterà gradevole, accompagnato da temperature miti e ventilazione moderata proveniente da Ovest. Il mare resterà quasi calmo, situazione ideale per passeggiate sul lungomare, attività all’aperto e primi momenti di relax in riva al mare. Le temperature saranno in linea con le medie del periodo: massima prevista di 20°C e minima di 14°C, con uno zero termico che si porterà intorno ai 2893 metri. Nessuna allerta meteo segnalata.

Mattino: cieli sereni e aria fresca sul Golfo di Trieste

La giornata di sabato inizierà sotto il segno della stabilità atmosferica. Fin dalle prime ore del mattino, su Trieste prevarranno ampie schiarite e sole splendente, con condizioni ideali per chi dovrà spostarsi o trascorrere tempo all’aperto. Le temperature mattutine si manterranno fresche ma gradevoli, attorno ai 14-15°C, accompagnate da una ventilazione moderata dai quadranti occidentali. Il contesto meteorologico favorirà una buona qualità dell’aria e una visibilità particolarmente elevata lungo tutta la fascia costiera. Il mare si presenterà quasi calmo, situazione che renderà particolarmente favorevoli anche le attività nautiche leggere e le uscite lungo il litorale triestino.

Pomeriggio: clima mite e condizioni ideali per attività all’aperto

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e asciutto. Il sole continuerà a dominare la scena con solo qualche lieve velatura di passaggio, senza conseguenze sul quadro generale. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, regalando un clima particolarmente piacevole per il periodo. I venti continueranno a soffiare moderati da Ovest, contribuendo a mantenere l’atmosfera asciutta e confortevole anche nelle ore centrali della giornata. Sarà quindi una giornata ideale per passeggiare nel centro cittadino, lungo il Canal Grande o sul lungomare di Barcola, approfittando di una situazione meteorologica decisamente favorevole.

Sera: tempo stabile e cielo poco nuvoloso

Anche in serata il quadro meteorologico resterà stabile. Su Trieste continueranno a prevalere cieli poco nuvolosi o sereni, senza rischio di precipitazioni. Le temperature tenderanno lentamente a diminuire, pur mantenendosi miti per il periodo grazie alla presenza dei venti occidentali e alla stabilità atmosferica garantita dall’alta pressione. La notte si presenterà tranquilla e asciutta su tutto il territorio provinciale.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 10 maggio: la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare e possibili piogge sparse, soprattutto tra pomeriggio e sera;

la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare e possibili piogge sparse, soprattutto tra pomeriggio e sera; Lunedì 11 maggio: persisteranno condizioni di variabilità con ulteriori precipitazioni intermittenti, alternate a momenti più asciutti;

Martedì 12 maggio: possibile ulteriore peggioramento con rovesci e temporali localmente intensi, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

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