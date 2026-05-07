Trieste, previsioni meteo del 8 maggio 2026

TRIESTE – A Trieste la giornata di venerdì 8 maggio sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente stabili e gradevoli, grazie alla presenza di pressioni medio-alte che interesseranno buona parte del Nord-Est italiano. Il tempo si manterrà asciutto per tutta la giornata, con cieli parzialmente nuvolosi alternati a schiarite, in un contesto tipicamente primaverile e senza fenomeni significativi. Non sono previste precipitazioni e il clima risulterà piuttosto mite, con temperature comprese tra 13°C e 20°C. I venti soffieranno moderati, inizialmente da Est-Nordest e successivamente da Ovest, mentre il mare resterà poco mosso. Nessuna allerta meteo è prevista sul territorio triestino.

Mattino: nuvolosità irregolare ma tempo asciutto

La mattinata inizierà con cieli parzialmente nuvolosi, caratterizzati dal passaggio di nubi irregolari alternate a momenti più luminosi. Nonostante la presenza di addensamenti nuvolosi, il rischio di precipitazioni sarà praticamente nullo e il contesto atmosferico rimarrà stabile. I venti moderati orientali contribuiranno a mantenere un clima fresco soprattutto nelle prime ore del giorno, con temperature attorno ai 13-14°C. L’atmosfera sul Golfo di Trieste si presenterà comunque piacevole, con mare poco mosso e buona visibilità.

Pomeriggio: schiarite più ampie e clima gradevole

Nel corso del pomeriggio le schiarite diventeranno più frequenti, favorendo una sensazione climatica più mite e gradevole. Le temperature raggiungeranno valori massimi vicini ai 20°C, rendendo il contesto ideale per attività all’aperto, passeggiate sul lungomare e permanenza nelle aree centrali della città. I venti ruoteranno gradualmente dai quadranti occidentali, mantenendosi comunque moderati e senza particolari rinforzi.

Sera: tempo tranquillo e cieli poco nuvolosi

La serata vedrà condizioni meteorologiche ancora stabili, con cieli poco nuvolosi o parzialmente sereni. Il contesto sarà tranquillo e asciutto, ideale per eventi serali e attività all’aperto. Le temperature caleranno gradualmente ma senza particolari eccessi, mantenendo un clima primaverile piacevole.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 9 maggio: giornata prevalentemente soleggiata e stabile, con clima mite e poche nuvole;

giornata prevalentemente soleggiata e stabile, con clima mite e poche nuvole; Domenica 10 maggio: aumento della variabilità con possibili piogge sparse soprattutto dal pomeriggio;

aumento della variabilità con possibili piogge sparse soprattutto dal pomeriggio; Lunedì 11 maggio: peggioramento più marcato con rischio di temporali e rovesci diffusi.

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