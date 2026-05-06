Udine, previsioni meteo del 7 maggio 2026

UDINE – A Udine il 7 maggio sarà una giornata nel complesso tranquilla, ma con un peggioramento atteso nelle ore notturne. Il contesto sarà inizialmente dominato da cieli poco nuvolosi, con qualche addensamento al mattino. Le temperature saranno gradevoli, con massime fino a 22°C e minime di 13°C, mentre lo zero termico si attesterà a 2495 metri. I venti soffieranno moderati da Sud-Sudest al mattino, rinforzando nel pomeriggio da Sud.

Mattino: nubi sparse e clima gradevole

La mattinata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, senza precipitazioni. L’atmosfera risulterà nel complesso stabile, con un clima mite e tipicamente primaverile. Si tratterà di una fase di transizione, con nuvolosità irregolare ma senza effetti significativi.

Pomeriggio: ampie schiarite e condizioni stabili

Nel pomeriggio il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso, con spazi di sereno più ampi. Le temperature raggiungeranno valori gradevoli, mentre i venti, pur rinforzando leggermente, non comprometteranno la sensazione di stabilità.

Sera e notte: aumento delle nubi e ritorno delle piogge

Con il calare della sera la nuvolosità tornerà ad aumentare, fino a un peggioramento nelle ore notturne. Sono previste deboli precipitazioni, con accumuli intorno ai 4 mm, legate all’arrivo di infiltrazioni umide che riporteranno condizioni più variabili.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 8 maggio: presenza di velature estese, con sole offuscato ma senza piogge significative;

presenza di velature estese, con sole offuscato ma senza piogge significative; Sabato 9 maggio: tempo stabile e soleggiato, ideale per attività all’aperto;

tempo stabile e soleggiato, ideale per attività all’aperto; Domenica 10 maggio: ancora condizioni soleggiate, con clima primaverile e temperature gradevoli.

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