Udine, previsioni meteo del 1 maggio 2026

UDINE – Il meteo di Udine per domani, venerdì 1 maggio 2026, conferma una giornata dal sapore pienamente primaverile, con sole splendente dall’alba al tramonto, assenza totale di precipitazioni e temperature gradevoli. L’alta pressione garantirà una giornata ideale per trascorrere il Primo Maggio all’aperto, tra escursioni, passeggiate in centro o appuntamenti nelle aree verdi cittadine.

Mattino frizzante ma luminoso

La giornata inizierà con cielo completamente sereno e aria fresca. Le temperature minime scenderanno fino a 6°C, rendendo le prime ore piuttosto fresche, specie nelle zone periferiche e nelle campagne friulane. I venti soffieranno moderati da Nord, contribuendo a mantenere elevata la visibilità.

Pomeriggio mite e stabile

Con il progressivo riscaldamento solare, le temperature saliranno fino a 21°C, regalando un pomeriggio estremamente piacevole. Il sole dominerà incontrastato, mentre i venti ruoteranno da Ovest-Sudovest, mantenendosi moderati. Il clima sarà ideale per attività sportive, mercatini, eventi all’aperto e gite nei dintorni.

Serata serena e gradevole

La serata udinese si presenterà tranquilla e asciutta. Il cielo rimarrà limpido, favorendo un rapido calo termico ma senza eccessi. Le condizioni saranno perfette per cene all’aperto e iniziative serali. Lo zero termico a 2401 metri conferma una massa d’aria stabile e asciutta, favorevole alla persistenza dell’anticiclone.

Tendenza meteo Udine

Sabato 2 maggio: sole prevalente e temperature in ulteriore rialzo;

sole prevalente e temperature in ulteriore rialzo; Domenica 3 maggio: giornata stabile con cielo sereno e clima mite;

giornata stabile con cielo sereno e clima mite; Lunedì 4 maggio: ancora bel tempo, con solo qualche velatura innocua.

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