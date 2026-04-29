Trieste, previsioni meteo del 30 aprile 2026
A Trieste giovedì 30 aprile sole pieno ma con Bora forte e allerta vento. Mare mosso e clima fresco. Weekend stabile e soleggiato.
TRIESTE – Su Trieste il 30 aprile 2026 sarà all’insegna del bel tempo stabile e soleggiato, ma con un elemento protagonista: la Bora, che soffierà con intensità sostenuta per gran parte della giornata. Un contesto tipicamente primaverile ma dinamico, in cui l’alta pressione garantisce cieli sereni mentre i venti orientali mantengono condizioni più vivaci.
Mattino: sole e vento molto forte da Est-Nordest
Fin dalle prime ore il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con sole splendente su tutta la città. A incidere sul comfort sarà però la ventilazione: i venti molto forti da Est-Nordest soffieranno con decisione, tipica configurazione di Bora, rendendo il clima più fresco nonostante la presenza del sole. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 11°C.
Pomeriggio: condizioni stabili ma vento ancora sostenuto
Nel pomeriggio il quadro resterà invariato dal punto di vista del cielo, con assenza totale di precipitazioni e visibilità ottima. Le temperature massime raggiungeranno i 17°C, ma la percezione potrà risultare inferiore a causa dei venti forti dai quadranti orientali. Il mare si presenterà mosso, coerentemente con la ventilazione intensa. Lo zero termico, attorno ai 2199 metri, indica una massa d’aria relativamente fresca in quota. È attiva una allerta meteo per vento, legata alla presenza di raffiche anche intense. Si raccomanda prudenza soprattutto nelle zone esposte e lungo il litorale.
Sera: attenuazione del vento e clima più stabile
Con l’arrivo della sera su Trieste, il quadro meteorologico tenderà a mantenersi stabile e asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. La Bora, pur ancora presente, andrà progressivamente ad attenuarsi rispetto alle ore centrali della giornata, lasciando spazio a condizioni leggermente più tranquille. Le temperature caleranno gradualmente, favorendo un clima più fresco ma comunque gradevole.
Tendenza meteo Trieste
- Venerdì 1 maggio: ancora cieli sereni e clima stabile, con vento in attenuazione;
- Sabato 2 maggio: bel tempo diffuso, ideale per attività all’aperto;
- Domenica 3 maggio: condizioni soleggiate e miti, con ventilazione debole.
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