Udine, previsioni meteo del 29 aprile 2026

UDINE – Su Udine il 29 aprile sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente nuvolosa, con piogge deboli diffuse nella prima parte del giorno e un miglioramento graduale verso sera. Il contesto resta quello di una perturbazione in fase di attenuazione, senza particolari criticità.

Mattino: cielo coperto e piogge diffuse

Il mattino vedrà cieli molto nuvolosi o coperti, con precipitazioni deboli ma diffuse, che accompagneranno gran parte delle ore iniziali della giornata. Le temperature minime si manterranno intorno ai 14°C, mentre i venti soffieranno moderati da Est-Nordest, contribuendo a una sensazione di clima fresco e umido.

Pomeriggio: persistenza delle nubi e piogge in attenuazione

Nel pomeriggio il cielo resterà grigio e coperto, con piogge ancora presenti ma in graduale attenuazione. Non si escludono brevi pause asciutte verso fine giornata. Le temperature massime raggiungeranno circa 16°C, mantenendosi su valori contenuti per il periodo. I venti diventeranno tesi da Est-Nordest, ma senza condizioni di allerta. Lo zero termico sarà intorno ai 2458 metri, segno di aria relativamente fresca.

Sera: miglioramento e prime schiarite

In serata si assisterà a un progressivo miglioramento, con cessazione delle piogge e comparsa delle prime schiarite. Gli accumuli complessivi saranno intorno ai 4 mm, distribuiti in modo uniforme nel corso della giornata. L’intera area del Friuli Venezia Giulia sarà interessata da una fase di instabilità residua, legata a una circolazione depressionaria in esaurimento. Le condizioni tenderanno a migliorare rapidamente.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 30 aprile: tempo soleggiato, con cieli sereni;

tempo soleggiato, con cieli sereni; Venerdì 1 maggio: condizioni stabili e miti, clima primaverile;

condizioni stabili e miti, clima primaverile; Sabato 2 maggio: prosegue il bel tempo, con sole diffuso.

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