Udine, previsioni meteo del 13 giugno 2026
Meteo Udine 13 giugno 2026: sabato stabile con sole e temperature fino a 26 gradi. Domenica ancora favorevole.
UDINE – L’alta pressione continuerà a garantire condizioni favorevoli anche sulla pianura friulana. Le previsioni per sabato 13 giugno 2026 indicano una giornata caratterizzata da cieli poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature gradevoli, in un contesto tipicamente estivo. Il tempo si manterrà stabile per gran parte della giornata, favorendo tutte le attività all’aperto.
Mattino: sole e aria fresca
La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite, accompagnati da temperature minime intorno ai 15°C, valori ancora piuttosto freschi per il periodo. I venti soffieranno moderati da Sud, mantenendo l’atmosfera gradevole e ben ventilata.
Pomeriggio: clima estivo e temperature fino a 26 gradi
Nel corso delle ore centrali il sole sarà protagonista. Le temperature raggiungeranno una massima di 26°C, con condizioni ideali per passeggiate, attività sportive e iniziative all’aperto. Lo zero termico salirà fino a 3.684 metri, confermando la presenza di aria mite in quota. Nel pomeriggio i venti ruoteranno da Sud-Sudovest, mantenendosi moderati.
Sera: qualche nube ma tempo asciutto
Durante la serata si osserverà una lieve variabilità, ma senza fenomeni associati. Il cielo resterà generalmente poco nuvoloso e il tempo continuerà a mantenersi asciutto.
Tendenza meteo Udine
- Domenica 14 giugno: domenica il tempo rimarrà poco nuvoloso, con temperature gradevoli e condizioni favorevoli per le attività all’aperto;
- Lunedì 15 giugno: lunedì è atteso un temporaneo aumento dell’instabilità, con la possibilità di deboli piogge sparse, soprattutto tra pomeriggio e sera;
- Martedì 16 giugno: martedì torneranno ampie schiarite con cieli poco nuvolosi e condizioni nuovamente più stabili.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login