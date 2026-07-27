Udine, previsioni meteo del 28 luglio 2026

UDINE – L’alta pressione torna a rafforzarsi sul Friuli Venezia Giulia, riportando condizioni di tempo stabile anche sull’Udinese. Le previsioni per martedì 28 luglio indicano una giornata prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube nelle prime ore del mattino destinata a lasciare spazio a schiarite sempre più ampie. Non sono previste piogge e il clima sarà decisamente estivo, con temperature comprese tra una minima di 21°C e una massima di 32°C. A causa del caldo intenso resta attiva un’allerta meteo per afa, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Mattinata con qualche nube e temperature in rapido aumento

L’inizio della giornata sarà caratterizzato da un cielo solo parzialmente soleggiato. Su Udine saranno presenti nubi sparse alternate a schiarite, ma con il passare delle ore il sole diventerà sempre più protagonista. La temperatura minima di 21°C garantirà un risveglio già mite, mentre i venti moderati da Est-Nordest favoriranno una ventilazione leggera, senza incidere in modo significativo sulla sensazione di caldo. Le condizioni rimarranno comunque favorevoli per gli spostamenti e le attività all’aperto.

Pomeriggio stabile con sole e massime fino a 32°C

Nel corso del pomeriggio il tempo migliorerà ulteriormente. Il cielo diventerà poco nuvoloso, con ampie schiarite su gran parte del territorio provinciale. La temperatura massima raggiungerà i 32°C, rendendo il pomeriggio particolarmente caldo. I venti continueranno a soffiare moderati da Est, mantenendo un ricambio d’aria ma senza attenuare sensibilmente l’afa. Lo zero termico salirà fino a circa 4.769 metri, confermando la presenza di una massa d’aria molto calda anche sulle aree montane.

Serata serena e condizioni ideali all’aperto

Con il progressivo rinforzo dell’alta pressione la nuvolosità tenderà a dissolversi. La serata sarà caratterizzata da ampie schiarite, cielo in prevalenza sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature resteranno piacevoli anche dopo il tramonto, creando condizioni favorevoli per manifestazioni, eventi e cene all’aperto.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 29 luglio: giornata soleggiata, con cielo in prevalenza sereno e temperature ancora elevate;

giornata soleggiata, con cielo in prevalenza sereno e temperature ancora elevate; Giovedì 30 luglio: condizioni stabili e soleggiate, con caldo estivo ma senza variazioni significative;

condizioni stabili e soleggiate, con caldo estivo ma senza variazioni significative; Venerdì 31 luglio: tempo ancora soleggiato, con clima asciutto e ideale per tutte le attività all’aperto.

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