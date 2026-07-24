Trieste, previsioni meteo del 25 luglio 2026

TRIESTE – L’alta pressione continuerà a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato su Trieste anche nella giornata di sabato 25 luglio. Le previsioni indicano sole splendente per l’intero arco della giornata, con assenza di precipitazioni, temperature gradevoli e una ventilazione moderata che contribuirà a mantenere il clima piacevole lungo la costa. Le temperature saranno comprese tra una minima di 21°C e una massima di 26°C, mentre il mare si presenterà poco mosso, ideale per le attività balneari. Un lieve aumento della nuvolosità è atteso soltanto in serata. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattinata luminosa e condizioni ideali sul litorale

La giornata inizierà con un quadro meteorologico pienamente estivo. Su Trieste il cielo sarà sereno, con il sole protagonista fin dalle prime ore del mattino. La temperatura minima di 21°C garantirà un risveglio mite, mentre i venti moderati da Ovest-Sudovest favoriranno una piacevole ventilazione lungo la costa. Anche il mare poco mosso offrirà condizioni favorevoli per chi sceglierà di trascorrere la giornata in spiaggia o praticare attività nautiche.

Pomeriggio stabile con temperature fino a 26°C

Nel corso della giornata non sono attesi cambiamenti significativi. La temperatura massima raggiungerà i 26°C, mantenendo un clima estivo ma senza eccessi di caldo. Il cielo resterà prevalentemente sereno, mentre nel pomeriggio i venti ruoteranno da Ovest-Nordovest, mantenendosi moderati. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.221 metri, segnale di una massa d’aria stabile e mite anche sulle aree montane della regione.

Serata con qualche nube ma senza pioggia

Nelle ore serali potranno comparire alcuni innocui addensamenti. L’aumento della nuvolosità non sarà comunque associato a precipitazioni e il tempo resterà stabile anche dopo il tramonto, consentendo lo svolgimento di eventi e iniziative all’aperto.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 26 luglio: condizioni variabili, con possibilità di temporali, soprattutto nel pomeriggio;

condizioni variabili, con possibilità di temporali, soprattutto nel pomeriggio; Lunedì 27 luglio: previste piogge leggere, con clima leggermente più fresco;

previste piogge leggere, con clima leggermente più fresco; Martedì 28 luglio: ritorno del sole, con condizioni nuovamente stabili.

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