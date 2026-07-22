Udine, previsioni meteo del 23 luglio 2026

UDINE – Su Udine la giornata di giovedì 23 luglio sarà ancora caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. L’alta pressione garantirà infatti tempo stabile e cieli sereni per gran parte della giornata, con temperature piacevoli e assenza di precipitazioni. Il contesto resterà pienamente estivo, con valori compresi tra una minima di 16°C e una massima di 28°C. Soltanto nei prossimi giorni il quadro atmosferico potrebbe mostrare i primi segnali di cambiamento, con un aumento dell’instabilità atteso nel fine settimana. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattinata luminosa e aria fresca

Il giovedì inizierà con condizioni ideali su tutto il territorio friulano. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, favorendo un’ottima luminosità già dalle prime ore del mattino. La temperatura minima di 16°C renderà il risveglio particolarmente gradevole, soprattutto nelle aree di pianura. La ventilazione sarà inizialmente assente o molto debole, contribuendo a una sensazione di clima stabile e asciutto.

Pomeriggio soleggiato con massime fino a 28°C

Nel corso della giornata il tempo rimarrà stabile. Il sole continuerà a prevalere, accompagnato solo da qualche nube di scarsa consistenza. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, offrendo condizioni ideali per attività all’aperto, escursioni e spostamenti. Nel pomeriggio soffieranno venti moderati da Est-Nordest, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3.134 metri, mantenendo un clima mite anche in quota.

Serata tranquilla e senza fenomeni

Anche dopo il tramonto non sono previste variazioni significative. Su Udine il cielo resterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature in graduale diminuzione e condizioni favorevoli per eventi e iniziative serali. Non sono attese piogge.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 24 luglio: giornata soleggiata, con cielo sereno e clima stabile;

giornata soleggiata, con cielo sereno e clima stabile; Sabato 25 luglio: tempo parzialmente nuvoloso, ma nel complesso ancora asciutto;

tempo parzialmente nuvoloso, ma nel complesso ancora asciutto; Domenica 26 luglio: aumenta la probabilità di temporali, soprattutto tra il pomeriggio e la sera.

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