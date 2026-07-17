Udine, previsioni meteo del 18 luglio 2026

UDINE – Tempo più instabile nella giornata di domani 18 luglio a Udine, dove il sabato sarà caratterizzato da una maggiore presenza di nuvole e dal passaggio di deboli precipitazioni. Le previsioni indicano cieli molto nuvolosi durante la mattinata con piogge, seguite da una temporanea attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio. Una nuova ripresa delle precipitazioni è possibile in serata. Complessivamente sono attesi circa 2 millimetri di pioggia, mentre sul fronte termico la giornata resterà calda, con una temperatura massima di 32°C e una minima di 20°C. Resta inoltre prevista un’allerta per afa.

Mattinata nuvolosa con deboli piogge

La giornata di sabato inizierà sotto un cielo prevalentemente coperto. Le infiltrazioni di aria umida che raggiungeranno il Friuli Venezia Giulia favoriranno infatti una fase di maggiore instabilità. Su Udine sono previste deboli piogge già durante la mattinata, accompagnate da cieli molto nuvolosi. La temperatura minima sarà di 20°C, mentre i venti soffieranno moderati da Nord. Le precipitazioni non dovrebbero assumere carattere particolarmente intenso, ma contribuiranno a rendere il quadro meteorologico più instabile rispetto ai giorni precedenti.

Pomeriggio con una temporanea attenuazione delle piogge

Nel corso del pomeriggio è attesa una temporanea pausa delle precipitazioni, anche se il cielo continuerà a presentarsi variabile e caratterizzato dalla presenza di nuvole. Le temperature aumenteranno sensibilmente, raggiungendo una massima di 32°C. L’elevata umidità potrà accentuare la sensazione di caldo, motivo per cui rimane prevista l’allerta afa. I venti ruoteranno progressivamente fino a provenire da Sudovest, mantenendosi moderati. Lo zero termico sarà posizionato intorno ai 4.029 metri.

In serata torna il rischio di pioggia

Dopo la temporanea attenuazione pomeridiana, la nuvolosità potrebbe tornare ad aumentare con l’avvicinarsi della sera. Sono infatti previste nuove deboli precipitazioni, che porteranno il totale giornaliero degli accumuli intorno ai 2 millimetri. La giornata si concluderà quindi con condizioni ancora instabili e un cielo prevalentemente nuvoloso.

Tendenza meteo Udine

Domenica 19 luglio: ancora una giornata caratterizzata da piogge leggere, con nuvolosità diffusa e precipitazioni generalmente di debole intensità;

ancora una giornata caratterizzata da piogge leggere, con nuvolosità diffusa e precipitazioni generalmente di debole intensità; Lunedì 20 luglio: condizioni ancora variabili, con la possibilità di nuove piogge leggere alternate a temporanee pause asciutte;

condizioni ancora variabili, con la possibilità di nuove piogge leggere alternate a temporanee pause asciutte; Martedì 21 luglio: l’instabilità potrebbe diventare più marcata, con la possibilità di temporali e fenomeni localmente più intensi.

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