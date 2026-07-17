Trieste, previsioni meteo del 18 luglio 2026

TRIESTE – Sarà un sabato caratterizzato da nubi sparse e schiarite a Trieste, dove per la giornata di domani 18 luglio non sono previste precipitazioni significative. Il cielo si presenterà variabile per buona parte della giornata, ma la situazione tenderà a migliorare con il passare delle ore, fino ad ampi rasserenamenti in serata. Le temperature resteranno tipicamente estive, con una massima di 29°C e una minima di 27°C. Non sono previste allerte meteorologiche, mentre il mare sarà poco mosso.

Mattinata variabile tra nuvole e momenti soleggiati

La giornata di sabato inizierà con condizioni di variabilità sul capoluogo giuliano. Il cielo presenterà nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto che rimarrà comunque asciutto. La temperatura minima si attesterà sui 27°C, confermando valori elevati già dalle prime ore del giorno. I venti saranno moderati e provenienti da Nord, contribuendo a una discreta ventilazione lungo la costa. Nonostante le infiltrazioni di aria più umida che interesseranno parte del Friuli Venezia Giulia, sulla città di Trieste non sono previste piogge nel corso della giornata.

Pomeriggio ancora variabile, ma senza precipitazioni

Nel corso del pomeriggio proseguirà l’alternanza tra nuvole e aperture del cielo, con condizioni comunque favorevoli alle attività all’aperto. La temperatura massima raggiungerà i 29°C, mentre i venti ruoteranno progressivamente e soffieranno moderati da Ovest-Nordovest. Il mare si manterrà poco mosso e non sono previste particolari criticità meteorologiche. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.223 metri, indicando temperature elevate anche alle quote superiori.

In serata arrivano ampi rasserenamenti

Il miglioramento più deciso è atteso nelle ore serali, quando la copertura nuvolosa tenderà gradualmente a diminuire. Su Trieste sono previsti ampi rasserenamenti, con un cielo destinato a diventare progressivamente più libero dalle nubi. La giornata dovrebbe quindi concludersi all’insegna di condizioni meteorologiche tranquille e senza precipitazioni.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 19 luglio: possibile ritorno della pioggia leggera, con una giornata più instabile rispetto a sabato e precipitazioni generalmente di debole intensità;

possibile ritorno della pioggia leggera, con una giornata più instabile rispetto a sabato e precipitazioni generalmente di debole intensità; Lunedì 20 luglio: previsto un temporaneo miglioramento, con cielo parzialmente nuvoloso e alternanza tra nubi e momenti più soleggiati;

previsto un temporaneo miglioramento, con cielo parzialmente nuvoloso e alternanza tra nubi e momenti più soleggiati; Martedì 21 luglio: nuova fase di variabilità con la possibilità di piogge leggere nel corso della giornata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook