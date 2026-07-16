Trieste, previsioni meteo del 17 luglio 2026

TRIESTE – La giornata di venerdì 17 luglio sarà caratterizzata da condizioni tipicamente estive su Trieste, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Il quadro meteorologico resterà favorevole per gran parte della giornata, con assenza di precipitazioni, temperature gradevoli e una ventilazione sostenuta nelle prime ore del giorno. La temperatura massima raggiungerà i 29°C, la minima sarà di 27°C, mentre rimane in vigore l’allerta vento. Il mare si manterrà quasi calmo, offrendo condizioni ideali per le attività lungo la costa.

Mattinata soleggiata con vento teso da Est

Il risveglio sarà accompagnato da un cielo prevalentemente sereno e da una ventilazione piuttosto sostenuta. I venti tesi provenienti da Est rappresenteranno l’elemento meteorologico più significativo della mattinata, contribuendo a rendere il clima più gradevole nonostante temperature già elevate fin dalle prime ore.

Pomeriggio stabile e condizioni ideali per il mare

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà stabile su tutto il territorio triestino. La temperatura massima di 29°C, unita al mare quasi calmo, favorirà una giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto o sulle spiagge. I venti moderati da Ovest-Nordovest sostituiranno gradualmente quelli orientali, mantenendo comunque una buona ventilazione.

Serata tranquilla senza rischio di pioggia

Anche nelle ore serali non sono previsti cambiamenti significativi. Il cielo resterà poco nuvoloso e non sono attese precipitazioni, consentendo lo svolgimento delle attività serali senza particolari criticità.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 18 luglio: possibile fase di temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera;

possibile fase di temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera; Domenica 19 luglio: ritorno di condizioni più tranquille con nubi sparse;

ritorno di condizioni più tranquille con nubi sparse; Lunedì 20 luglio: tempo poco nuvoloso, con prevalenza di schiarite.

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