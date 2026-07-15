Trieste, previsioni meteo del 16 luglio 2026

TRIESTE – L’alta pressione tornerà a rafforzarsi sul Friuli Venezia Giulia favorendo una giornata tipicamente estiva anche su Trieste. Giovedì 16 luglio sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con condizioni generalmente stabili e asciutte. Solo nel corso della notte è previsto un lieve peggioramento con deboli precipitazioni, per un accumulo complessivo stimato intorno ai 3 millimetri. Le temperature resteranno gradevoli, con una massima di 27°C e una minima di 24°C, mentre il mare sarà poco mosso e non sono previste allerte meteo.

Mattinata soleggiata con ventilazione moderata

La giornata inizierà con condizioni favorevoli su tutto il territorio triestino. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, mentre i venti moderati da Est garantiranno una buona ventilazione lungo la costa, contribuendo a mantenere il clima piacevole nonostante il periodo estivo.

Pomeriggio stabile e ideale per il mare

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile. La temperatura massima raggiungerà i 27°C, valore ideale per le attività all’aperto e le giornate in spiaggia. I venti moderati da Ovest-Nordovest accompagneranno la seconda parte della giornata, mentre il mare poco mosso offrirà condizioni favorevoli per la balneazione e la navigazione.

Nella notte torna qualche pioggia

Dopo una giornata prevalentemente soleggiata, il quadro meteorologico subirà una lieve variazione. Nel corso della notte sarà possibile il transito di deboli precipitazioni, generalmente di breve durata e senza fenomeni intensi.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 17 luglio: cielo poco nuvoloso, con tempo generalmente stabile;

cielo poco nuvoloso, con tempo generalmente stabile; Sabato 18 luglio: condizioni variabili, con possibilità di piogge leggere;

condizioni variabili, con possibilità di piogge leggere; Domenica 19 luglio: presenza di nubi sparse, ma con lunghi momenti asciutti.

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