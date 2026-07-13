Trieste, previsioni meteo del 14 luglio 2026

TRIESTE – Dopo il passaggio della perturbazione che ha interessato parte del Friuli Venezia Giulia, martedì 14 luglio il tempo su Trieste mostrerà un graduale miglioramento. La giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con un progressivo aumento delle aperture fino a cieli più sereni in serata. Non sono previste precipitazioni sulla città, mentre il clima rimarrà gradevole con una temperatura massima di 29°C. Il mare sarà quasi calmo, ideale per chi trascorrerà la giornata lungo il litorale.

Mattinata variabile ma asciutta

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un’alternanza di nuvole e schiarite. La temperatura minima sarà di 26°C, mentre i venti moderati da Sud-Sudest accompagneranno il risveglio mantenendo il clima ventilato lungo la costa. Nonostante la nuvolosità, non sono attese piogge.

Pomeriggio con ampie aperture e clima estivo

Nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a migliorare progressivamente. Le schiarite diventeranno sempre più ampie e la temperatura massima raggiungerà i 29°C, con valori piacevoli grazie anche alla brezza proveniente da Ovest-Nordovest. Il mare resterà quasi calmo, favorendo le attività balneari e le passeggiate sul lungomare.

Serata serena dopo il passaggio delle nubi

Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà a dissolversi. La serata sarà caratterizzata da ampie schiarite, con condizioni generalmente stabili e un clima ideale per gli eventi all’aperto.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 15 luglio: possibili piogge leggere, soprattutto tra pomeriggio e sera;

possibili piogge leggere, soprattutto tra pomeriggio e sera; Giovedì 16 luglio: aumento dell’instabilità con possibili temporali, localmente anche intensi;

aumento dell’instabilità con possibili temporali, localmente anche intensi; Venerdì 17 luglio: ritorno di condizioni poco nuvolose, con tempo più stabile e asciutto.

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