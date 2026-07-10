Trieste, previsioni meteo del 11 luglio 2026

TRIESTE – L’alta pressione inizierà a perdere gradualmente forza sul Friuli Venezia Giulia, ma su Trieste la giornata di sabato 11 luglio sarà ancora caratterizzata da condizioni nel complesso favorevoli. Il cielo si presenterà poco nuvoloso per gran parte della giornata, con qualche addensamento previsto soltanto verso sera. Non sono attese precipitazioni, mentre sarà da tenere in considerazione l’allerta per vento, con ventilazione moderata che accompagnerà gran parte della giornata. Il mare resterà poco mosso, ideale per le attività lungo la costa.

Mattinata stabile con clima piacevole

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da ampie schiarite, intervallate soltanto da qualche nube innocua. La temperatura minima sarà di 23°C, garantendo un risveglio mite. I venti moderati da Sud renderanno il clima ventilato, mentre il mare poco mosso favorirà una buona situazione lungo il litorale triestino.

Pomeriggio ancora asciutto con temperature gradevoli

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà stabile e asciutto, con il sole che continuerà a prevalere nonostante il graduale aumento della nuvolosità. La temperatura massima raggiungerà i 26°C, valori piacevoli per il periodo e inferiori rispetto a quelli registrati in molte zone dell’entroterra regionale. I venti moderati da Ovest accompagneranno la seconda parte della giornata mantenendo un buon ricambio d’aria.

In serata aumentano le nubi

Con il passare delle ore il cielo tenderà a coprirsi progressivamente, anticipando un peggioramento che interesserà soprattutto altre aree del Friuli Venezia Giulia. Su Trieste, tuttavia, la giornata dovrebbe concludersi senza precipitazioni, mentre il mare resterà generalmente poco mosso.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 12 luglio: cielo poco nuvoloso, con ampie schiarite e clima gradevole;

cielo poco nuvoloso, con ampie schiarite e clima gradevole; Lunedì 13 luglio: ancora poco nuvoloso, con tempo stabile e asciutto;

ancora poco nuvoloso, con tempo stabile e asciutto; Martedì 14 luglio: ritorno di condizioni soleggiate, ideali per le attività all’aperto.

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