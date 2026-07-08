Udine, previsioni meteo del 9 luglio 2026

UDINE – L’alta pressione continuerà a influenzare il Friuli anche giovedì 9 luglio, garantendo condizioni meteorologiche nel complesso favorevoli su Udine e provincia. La giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi, con qualche addensamento in più solamente verso sera, ma senza precipitazioni. Le temperature rimarranno tipicamente estive, con una massima di 31°C e una minima di 19°C, in un contesto ideale per le attività all’aperto.

Risveglio con cielo sereno e temperature piacevoli

La mattina inizierà con ampie schiarite e una ventilazione debole che contribuirà a mantenere il clima gradevole. La temperatura minima sarà di 19°C, uno dei valori più freschi degli ultimi giorni, mentre i venti deboli da Sud-Sudest accompagneranno le prime ore della giornata senza particolari rinforzi.

Pomeriggio estivo con sole prevalente

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il cielo, anche se non mancheranno alcuni passaggi nuvolosi innocui. La temperatura massima raggiungerà i 31°C, valori perfettamente in linea con il periodo. I venti moderati da Sudovest renderanno l’aria leggermente più dinamica senza modificare la stabilità atmosferica. Non sono previste piogge, e le condizioni resteranno favorevoli per chi ha in programma attività all’aperto.

Serata con qualche nube in più ma tempo asciutto

Con il passare delle ore aumenteranno lievemente le nubi, soprattutto nella seconda parte della serata, come segnale del graduale indebolimento dell’alta pressione. Nonostante ciò, il rischio di precipitazioni rimarrà assente e il tempo continuerà a mantenersi stabile.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 10 luglio: cielo poco nuvoloso, con tempo stabile e temperature estive;

cielo poco nuvoloso, con tempo stabile e temperature estive; Sabato 11 luglio: condizioni variabili, con alternanza tra sole e annuvolamenti ma fenomeni generalmente limitati;

condizioni variabili, con alternanza tra sole e annuvolamenti ma fenomeni generalmente limitati; Domenica 12 luglio: ritorno di un cielo poco nuvoloso, con clima piacevole e tempo favorevole.

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