Udine, previsioni meteo del 7 luglio 2026

UDINE – La nuova settimana inizia con condizioni meteorologiche favorevoli anche su Udine, dove martedì 7 luglio sarà caratterizzato da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, clima stabile e temperature pienamente estive. L’alta pressione continuerà infatti a proteggere il Friuli, garantendo una giornata asciutta e luminosa. Solo in serata è previsto il passaggio di alcune velature, destinate però a non influenzare il tempo. Le condizioni resteranno generalmente stabili anche nei giorni successivi, con un quadro ideale per le attività all’aperto.

Mattino: cielo sereno e aria piacevole

Le prime ore della giornata vedranno sole prevalente e poche nubi, con condizioni di ottima visibilità su tutta la pianura friulana. La temperatura minima sarà di 19°C, regalando un risveglio particolarmente fresco per il periodo. I venti deboli da Sud accompagneranno la mattinata senza particolari rinforzi, mantenendo il clima gradevole.

Pomeriggio: estate protagonista con massime fino a 31°C

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a prevalere, favorendo un clima tipicamente estivo ma senza eccessi di calore. La temperatura massima raggiungerà i 31°C, mentre i venti moderati da Sudovest contribuiranno a rendere più piacevole la permanenza all’aperto. Il cielo resterà generalmente poco nuvoloso e non sono attesi fenomeni precipitativi.

Sera: arrivano leggere velature, ma resta il bel tempo

Con il passare delle ore potranno transitare alcune stratificazioni nuvolose di alta quota, un fenomeno del tutto innocuo che non porterà piogge. La serata si presenterà quindi tranquilla e favorevole per eventi, passeggiate e iniziative all’aperto. Non sono previste allerte meteo per il territorio udinese.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 8 luglio: passaggio di velature sparse, ma con tempo asciutto e ampie schiarite;

passaggio di velature sparse, ma con tempo asciutto e ampie schiarite; Giovedì 9 luglio: giornata poco nuvolosa, stabile e con temperature estive,

giornata poco nuvolosa, stabile e con temperature estive, Venerdì 10 luglio: ancora poco nuvoloso, con clima gradevole e assenza di precipitazioni significative.

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