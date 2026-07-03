Udine, previsioni meteo del 4 luglio 2026

UDINE – Dopo il temporaneo calo delle temperature registrato nei giorni scorsi, Udine si prepara a vivere una giornata tipicamente estiva grazie al ritorno dell’alta pressione. Sabato 4 luglio sarà caratterizzato da tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Il clima risulterà piacevole fin dal mattino, con valori termici ideali per le attività all’aperto e una ventilazione debole che accompagnerà l’intera giornata. Anche la tendenza per il weekend e l’inizio della prossima settimana conferma un quadro meteorologico favorevole.

Mattino: aria fresca e cielo sereno

Le prime ore della giornata offriranno condizioni ideali per iniziare il weekend. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con ottima visibilità su tutta la pianura friulana. La temperatura minima scenderà fino a 19°C, garantendo un risveglio particolarmente gradevole. I venti deboli da Sudest contribuiranno a mantenere il clima asciutto e confortevole.

Pomeriggio: sole prevalente e caldo senza eccessi

Con il passare delle ore il sole continuerà a dominare il panorama meteorologico. Soltanto qualche nube innocua potrà transitare nel pomeriggio, senza compromettere la stabilità atmosferica. La temperatura massima raggiungerà i 30°C, valore perfettamente in linea con il periodo ma lontano dagli eccessi di caldo delle settimane precedenti. I venti ruoteranno da Ovest-Sudovest, mantenendosi moderati e favorendo un clima piacevole anche nelle ore centrali.

Sera: condizioni ideali per le attività all’aperto

La serata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e da un graduale calo delle temperature dopo il tramonto. L’assenza di precipitazioni e di allerte meteo renderà favorevoli eventi, passeggiate nei centri storici e iniziative all’aperto organizzate sul territorio provinciale.

Tendenza meteo Udine

Domenica 5 luglio: giornata soleggiata o poco nuvolosa, con clima stabile e temperature estive;

giornata soleggiata o poco nuvolosa, con clima stabile e temperature estive; Lunedì 6 luglio: continuerà il predominio dell’alta pressione con sole prevalente e poche nubi di passaggio;

continuerà il predominio dell’alta pressione con sole prevalente e poche nubi di passaggio; Martedì 7 luglio: condizioni ancora stabili e asciutte, con temperature in linea con le medie stagionali e assenza di fenomeni significativi.

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