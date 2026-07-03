Trieste, previsioni meteo del 4 luglio 2026

TRIESTE – Il primo fine settimana di luglio si apre con condizioni meteorologiche favorevoli su Trieste, dove l’alta pressione garantirà una giornata stabile e luminosa. Sabato 4 luglio sarà caratterizzato da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature gradevoli grazie alla vicinanza del mare. Anche la ventilazione moderata contribuirà a mantenere il clima piacevole, rendendo la giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto o lungo il litorale.

Mattino: cielo sereno e ventilazione da nord-est

La giornata inizierà con ampie schiarite e condizioni di tempo stabile. Il sole sarà protagonista fin dalle prime ore, mentre la temperatura minima si attesterà intorno ai 25°C, garantendo un risveglio già tipicamente estivo. I venti moderati provenienti da Est-Nordest accompagneranno la mattinata, favorendo una sensazione di clima asciutto e gradevole sia in città sia lungo la costa.

Pomeriggio: sole prevalente e massime fino a 28°C

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico subirà poche variazioni. Il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, senza alcun rischio di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, valore particolarmente confortevole considerando il periodo. I venti ruoteranno gradualmente da Ovest-Nordovest, mantenendosi moderati e contribuendo a contenere la sensazione di caldo. Il mare resterà poco mosso, creando condizioni favorevoli per chi sceglierà di trascorrere la giornata in spiaggia o dedicarsi ad attività nautiche.

Sera: atmosfera tranquilla e cielo poco nuvoloso

La serata proseguirà all’insegna della stabilità atmosferica, con ampie schiarite e temperature in graduale diminuzione. L’assenza di allerte meteo e il mare poco mosso renderanno particolarmente piacevoli le passeggiate sul lungomare e gli eventi all’aperto organizzati in città.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 5 luglio: tempo soleggiato o poco nuvoloso, con clima gradevole e assenza di precipitazioni;

tempo soleggiato o poco nuvoloso, con clima gradevole e assenza di precipitazioni; Lunedì 6 luglio: condizioni ancora stabili, con sole prevalente e qualche nube di passaggio senza conseguenze;

condizioni ancora stabili, con sole prevalente e qualche nube di passaggio senza conseguenze; Martedì 7 luglio: proseguirà il dominio dell’alta pressione con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature pienamente estive.

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