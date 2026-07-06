Trieste, previsioni meteo del 7 luglio 2026

TRIESTE – L’estate prosegue senza particolari scossoni su Trieste, dove martedì 7 luglio sarà caratterizzato da tempo stabile, cielo sereno o poco nuvoloso e assenza di precipitazioni. L’alta pressione continuerà infatti a dominare il Nord-Est, favorendo condizioni ideali sia lungo la costa sia nell’entroterra. Le temperature resteranno gradevoli, senza eccessi, mentre il mare si presenterà quasi calmo. Solo nelle ore serali potrà transitare qualche nube innocua, senza modificare il quadro meteorologico.

Mattino: sole e clima piacevole fin dalle prime ore

La giornata inizierà con ampie schiarite e sole prevalente su Trieste e lungo tutto il litorale. La temperatura minima sarà di 24°C, ideale per un risveglio estivo ma senza afa. I venti deboli da Ovest-Nordovest accompagneranno le prime ore della giornata mantenendo il clima asciutto e piacevole.

Pomeriggio: giornata perfetta per mare e attività all’aperto

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con condizioni atmosferiche stabili e ottima visibilità. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, valori ideali per chi sceglierà il mare o le passeggiate sul lungomare. I venti diventeranno moderati da Ovest-Nordovest, contribuendo a rendere il caldo particolarmente gradevole. Il mare sarà quasi calmo, offrendo condizioni favorevoli anche per la navigazione e le attività balneari.

Sera: qualche nube alta ma tempo sempre asciutto

Nel corso della serata potranno transitare lievi velature e qualche addensamento di alta quota, fenomeni che non saranno accompagnati da precipitazioni. Il tempo resterà stabile anche nelle ore notturne, con un clima piacevole e temperature in graduale diminuzione. Non sono previste allerte meteo.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 8 luglio: possibili velature sparse, ma con tempo stabile e asciutto;

possibili velature sparse, ma con tempo stabile e asciutto; Giovedì 9 luglio: cielo poco nuvoloso e temperature stabili;

cielo poco nuvoloso e temperature stabili; Venerdì 10 luglio: ancora poco nuvoloso, con condizioni ideali per le attività all’aperto.

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