Udine, previsioni meteo del 11 luglio 2026

UDINE – L’alta pressione lascerà gradualmente spazio a correnti più umide, ma su Udine la giornata di sabato 11 luglio sarà ancora caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili. Il cielo si presenterà poco nuvoloso per gran parte della giornata, con un aumento della nuvolosità soltanto nelle ore serali. Non sono previste precipitazioni durante il giorno, mentre le temperature resteranno pienamente estive con una massima di 30°C e una minima di 21°C.

Risveglio con cielo poco nuvoloso e clima gradevole

La mattinata inizierà con condizioni generalmente favorevoli, accompagnate da un cielo poco nuvoloso e ampie schiarite. La temperatura minima sarà di 21°C, ideale per un inizio di giornata piacevole. I venti deboli da Sud-Sudest manterranno una ventilazione leggera, senza particolari rinforzi.

Pomeriggio stabile con caldo moderato

Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà asciutto e il sole continuerà a essere protagonista, anche se non mancheranno alcuni passaggi nuvolosi. La temperatura massima raggiungerà i 30°C, valori tipici della stagione ma senza gli eccessi registrati nei giorni precedenti. I venti moderati da Sud-Sudovest contribuiranno a rendere l’aria leggermente più dinamica.

Nuvole in aumento verso sera

Con il trascorrere delle ore aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, segnale dell’arrivo di aria più umida sulla regione. Le precipitazioni dovrebbero interessare soprattutto le aree montane e parte dell’entroterra friulano tra la sera e la notte, mentre su Udine la giornata si concluderà generalmente senza pioggia.

Tendenza meteo Udine

Domenica 12 luglio: cielo poco nuvoloso, con ampie schiarite e clima estivo;

cielo poco nuvoloso, con ampie schiarite e clima estivo; Lunedì 13 luglio: ancora poco nuvoloso, con tempo stabile e temperature gradevoli;

ancora poco nuvoloso, con tempo stabile e temperature gradevoli; Martedì 14 luglio: ritorno di una giornata soleggiata, ideale per tutte le attività all’aperto.

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