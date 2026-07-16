Udine, previsioni meteo del 17 luglio 2026

UDINE – Su Udine la giornata di venerdì 17 luglio inizierà con condizioni prevalentemente stabili, ma con il trascorrere delle ore il tempo tenderà gradualmente a cambiare. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, mentre tra il tardo pomeriggio e la serata è previsto un aumento della nuvolosità che potrà favorire deboli piogge, con accumuli stimati intorno a 0,7 millimetri. Le temperature rimarranno elevate, con una massima di 33°C e una minima di 24°C, mentre resterà attiva l’allerta afa, soprattutto durante le ore più calde.

Mattinata stabile con caldo già presente

Le prime ore della giornata vedranno prevalere condizioni tipicamente estive. Il cielo si presenterà poco nuvoloso, con qualche addensamento di scarsa consistenza. La temperatura minima sarà di 24°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordest garantiranno una ventilazione costante senza modificare sensibilmente la percezione del caldo.

Nel pomeriggio aumentano le nuvole

Con il passare delle ore la copertura nuvolosa tenderà lentamente ad aumentare. La temperatura massima raggiungerà i 33°C, confermando una giornata molto calda. I venti moderati da Sud-Sudovest accompagneranno il graduale peggioramento, con un clima che resterà afoso e umido.

Deboli piogge attese in serata

Tra la tarda serata e le prime ore della notte saranno possibili deboli precipitazioni. I fenomeni saranno generalmente brevi e poco intensi, senza particolari criticità, ma potranno interrompere temporaneamente la stabilità che avrà caratterizzato gran parte della giornata.

Tendenza meteo Udine

Sabato 18 luglio: possibili temporali, localmente anche di moderata intensità;

possibili temporali, localmente anche di moderata intensità; Domenica 19 luglio: condizioni variabili con deboli piogge alternate a schiarite;

condizioni variabili con deboli piogge alternate a schiarite; Lunedì 20 luglio: ancora possibili piogge leggere, in un contesto di variabilità.

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