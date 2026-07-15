Udine, previsioni meteo del 16 luglio 2026

UDINE – L’alta pressione continuerà a garantire condizioni estive anche su Udine nella giornata di giovedì 16 luglio, con tempo in prevalenza stabile e temperature elevate. Il cielo si presenterà poco nuvoloso per gran parte della giornata, mentre soltanto nel corso della notte è previsto un lieve peggioramento con deboli precipitazioni, per un accumulo stimato di circa 0,3 millimetri. Le temperature raggiungeranno una massima di 32°C, con una minima di 22°C, mentre resterà attiva l’allerta afa, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Mattinata stabile e caldo in graduale aumento

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche favorevoli e ampie schiarite. Il cielo sarà poco nuvoloso, mentre i venti deboli da Nord-Nordest manterranno una ventilazione leggera. La temperatura minima di 22°C renderà il risveglio piuttosto mite, con un rapido aumento del caldo nel corso della mattinata.

Pomeriggio soleggiato con clima afoso

Durante il pomeriggio il sole continuerà a prevalere, accompagnato soltanto dal passaggio di qualche nube alta. La temperatura massima raggiungerà i 32°C, con condizioni di afa diffuse su tutta la pianura friulana. I venti moderati da Sudovest contribuiranno a rendere il clima più umido, accentuando la sensazione di caldo.

Tra sera e notte aumenta la nuvolosità

Nel corso della serata il tempo resterà ancora asciutto, ma con un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Tra la tarda notte e le prime ore del giorno successivo saranno possibili deboli piogge, generalmente brevi e di scarsa intensità, senza particolari criticità.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 17 luglio: giornata variabile con piogge, soprattutto tra pomeriggio e sera;

giornata variabile con piogge, soprattutto tra pomeriggio e sera; Sabato 18 luglio: possibile sviluppo di temporali, localmente anche di moderata intensità;

possibile sviluppo di temporali, localmente anche di moderata intensità; Domenica 19 luglio: ancora variabile, con possibilità di piogge leggere alternate a schiarite.

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