Trieste, previsioni meteo del 21 luglio 2026

TRIESTE – La giornata di martedì 21 luglio sarà caratterizzata da un tempo variabile su Trieste, dove il passaggio di una circolazione depressionaria porterà un aumento della nuvolosità soprattutto nelle ore centrali della giornata. Non mancheranno comunque momenti soleggiati e il peggioramento sarà limitato a deboli piogge, con accumuli complessivi intorno ai 2 millimetri. Con il passare delle ore il tempo tenderà nuovamente a migliorare, grazie all’arrivo di ampie schiarite in serata. Le temperature saranno comprese tra 23°C e 29°C, mentre il mare resterà poco mosso e non sono previste allerte meteorologiche.

Mattinata con cielo poco nuvoloso e clima gradevole

La giornata inizierà con condizioni nel complesso favorevoli. Su Trieste prevarranno cieli poco nuvolosi, anche se nel corso della mattinata potranno transitare alcuni addensamenti. La temperatura minima sarà di 23°C, ideale per iniziare la giornata con un clima piacevole. I venti moderati da Est garantiranno una buona ventilazione lungo la costa, contribuendo a mantenere il caldo su livelli contenuti.

Nel pomeriggio aumentano le nuvole e arrivano deboli piogge

Le condizioni meteorologiche tenderanno a cambiare tra la tarda mattinata e il pomeriggio. La copertura nuvolosa diventerà più compatta e saranno possibili deboli precipitazioni, comunque di breve durata e poco significative, con accumuli stimati intorno ai 2 millimetri. La temperatura massima raggiungerà i 29°C, mentre i venti rinforzeranno fino a risultare tesi da Est-Nordest. Il mare continuerà a mantenersi poco mosso, senza particolari criticità per la navigazione. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.655 metri, in diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

In serata torna il sereno

Con il passare delle ore il peggioramento perderà rapidamente intensità. Le nuvole lasceranno progressivamente spazio a schiarite sempre più ampie, riportando condizioni di tempo stabile e asciutto sulla città. La serata sarà quindi favorevole per passeggiate sul lungomare e attività all’aperto.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 22 luglio: giornata poco nuvolosa, con ampie schiarite e condizioni generalmente stabili;

giornata poco nuvolosa, con ampie schiarite e condizioni generalmente stabili; Giovedì 23 luglio: tempo variabile, con possibili deboli piogge alternate a momenti più asciutti;

tempo variabile, con possibili deboli piogge alternate a momenti più asciutti; Venerdì 24 luglio: ritorno del sole, con cielo in prevalenza sereno e clima tipicamente estivo.

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