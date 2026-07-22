Trieste, previsioni meteo del 23 luglio 2026
Meteo Trieste: giovedì variabile con schiarite pomeridiane e deboli piogge in serata. Sole venerdì, temporali domenica.
TRIESTE – Cambio di scenario meteorologico su Trieste, dove la giornata di giovedì 23 luglio sarà caratterizzata da condizioni più variabili rispetto ai giorni precedenti. Una circolazione depressionaria in avvicinamento al Nord-Est favorirà un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Dopo alcune schiarite nel pomeriggio, in serata sono attese deboli piogge, con accumuli limitati intorno a 0,4 millimetri. Le temperature resteranno comunque gradevoli, comprese tra 22°C e 26°C, mentre il mare si manterrà poco mosso. Nessuna allerta meteo è prevista.
Mattinata con nuvole e tempo variabile
Le prime ore della giornata vedranno una nuvolosità irregolare alternata a brevi aperture. Il cielo si presenterà variabile, senza fenomeni significativi, mentre la temperatura minima di 22°C garantirà un clima mite fin dal mattino. I venti moderati da Ovest renderanno l’aria più dinamica, soprattutto lungo la fascia costiera. Le condizioni del mare poco mosso resteranno favorevoli per le attività nautiche e balneari.
Pomeriggio con schiarite prima del peggioramento
Durante le ore centrali il tempo tenderà temporaneamente a migliorare. Le schiarite diventeranno più ampie, permettendo al sole di fare capolino soprattutto nel pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 26°C, mantenendo un clima piacevole nonostante la maggiore umidità. I venti continueranno a soffiare tesi da Ovest, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3.325 metri.
In serata arrivano nubi compatte e deboli piogge
Il cambiamento più evidente è atteso nelle ore serali. La nuvolosità tenderà ad aumentare fino a diventare molto compatta, favorendo l’arrivo di deboli piogge, con quantitativi comunque modesti. Si tratta di un peggioramento di breve durata che non dovrebbe provocare particolari disagi.
Tendenza meteo Trieste
- Venerdì 24 luglio: giornata soleggiata, con cielo sereno e temperature gradevoli;
- Sabato 25 luglio: tempo poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili;
- Domenica 26 luglio: possibile aumento dell’instabilità con temporali, soprattutto tra il pomeriggio e la sera.
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