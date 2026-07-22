Trieste, previsioni meteo del 23 luglio 2026

TRIESTE – Cambio di scenario meteorologico su Trieste, dove la giornata di giovedì 23 luglio sarà caratterizzata da condizioni più variabili rispetto ai giorni precedenti. Una circolazione depressionaria in avvicinamento al Nord-Est favorirà un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Dopo alcune schiarite nel pomeriggio, in serata sono attese deboli piogge, con accumuli limitati intorno a 0,4 millimetri. Le temperature resteranno comunque gradevoli, comprese tra 22°C e 26°C, mentre il mare si manterrà poco mosso. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattinata con nuvole e tempo variabile

Le prime ore della giornata vedranno una nuvolosità irregolare alternata a brevi aperture. Il cielo si presenterà variabile, senza fenomeni significativi, mentre la temperatura minima di 22°C garantirà un clima mite fin dal mattino. I venti moderati da Ovest renderanno l’aria più dinamica, soprattutto lungo la fascia costiera. Le condizioni del mare poco mosso resteranno favorevoli per le attività nautiche e balneari.

Pomeriggio con schiarite prima del peggioramento

Durante le ore centrali il tempo tenderà temporaneamente a migliorare. Le schiarite diventeranno più ampie, permettendo al sole di fare capolino soprattutto nel pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 26°C, mantenendo un clima piacevole nonostante la maggiore umidità. I venti continueranno a soffiare tesi da Ovest, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3.325 metri.

In serata arrivano nubi compatte e deboli piogge

Il cambiamento più evidente è atteso nelle ore serali. La nuvolosità tenderà ad aumentare fino a diventare molto compatta, favorendo l’arrivo di deboli piogge, con quantitativi comunque modesti. Si tratta di un peggioramento di breve durata che non dovrebbe provocare particolari disagi.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 24 luglio: giornata soleggiata, con cielo sereno e temperature gradevoli;

giornata soleggiata, con cielo sereno e temperature gradevoli; Sabato 25 luglio: tempo poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili;

tempo poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili; Domenica 26 luglio: possibile aumento dell’instabilità con temporali, soprattutto tra il pomeriggio e la sera.

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