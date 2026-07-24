Udine, previsioni meteo del 25 luglio 2026

UDINE – L’alta pressione continuerà a dominare il Friuli Venezia Giulia, regalando a Udine una giornata di tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sabato 25 luglio. Le previsioni indicano cieli poco nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni e con temperature pienamente estive. I valori oscilleranno tra una minima di 18°C e una massima di 28°C, accompagnati da una ventilazione moderata che renderà il caldo più sopportabile. Il quadro meteorologico inizierà però a cambiare tra domenica e lunedì, quando tornerà l’instabilità. Non sono previste allerte meteo.

Mattinata serena e clima ideale per le attività all’aperto

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da condizioni meteorologiche favorevoli. Su Udine il cielo si presenterà poco nuvoloso, con ampie schiarite e un clima piacevole già dal mattino. La temperatura minima di 18°C offrirà un risveglio fresco rispetto ai giorni precedenti, mentre i venti deboli da Sud contribuiranno a mantenere una ventilazione leggera. Le condizioni saranno ideali per passeggiate, escursioni e attività sportive.

Pomeriggio estivo con temperature fino a 28°C

Nel corso della giornata il tempo resterà stabile. Il sole continuerà a prevalere, accompagnato soltanto da qualche nube innocua. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, garantendo un pomeriggio tipicamente estivo ma senza caldo eccessivo. Nel pomeriggio i venti diventeranno moderati da Sud-Sudovest, mentre lo zero termico salirà fino a circa 4.227 metri, segnale della persistenza di aria mite anche sulle zone montane.

Serata tranquilla con qualche addensamento innocuo

Anche nelle ore serali non sono attesi fenomeni significativi. Qualche nube in più potrà interessare il cielo, ma non sono previste piogge e il tempo rimarrà favorevole per eventi e iniziative all’aperto.

Tendenza meteo Udine

Domenica 26 luglio: aumento dell’instabilità con possibilità di temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera;

aumento dell’instabilità con possibilità di temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera; Lunedì 27 luglio: previste piogge leggere, con un lieve calo delle temperature;

previste piogge leggere, con un lieve calo delle temperature; Martedì 28 luglio: ritorno del sole, con condizioni nuovamente stabili.

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