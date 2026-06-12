Trieste, previsioni meteo del 13 giugno 2026

TRIESTE – Il fine settimana si aprirà sotto il segno della stabilità atmosferica su Trieste e lungo tutta la fascia costiera del Friuli Venezia Giulia. Le previsioni per sabato 13 giugno 2026 confermano infatti una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature gradevoli, grazie all’azione di un robusto campo di alta pressione che interesserà gran parte del Nordest. Le condizioni saranno favorevoli sia per chi resterà in città sia per chi sceglierà il mare o le passeggiate sul Carso.

Mattino: cielo sereno e aria asciutta

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da ampie schiarite e sole prevalente, con soltanto qualche nube innocua di passaggio. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 20°C, garantendo un clima piacevole e ventilato. I venti soffieranno moderati da Ovest-Nordovest, contribuendo a mantenere elevata la qualità dell’aria.

Pomeriggio: sole e temperature ideali

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare il quadro meteorologico. Le temperature raggiungeranno una massima di 25°C, valori perfetti per attività all’aperto e giornate in spiaggia. Lo zero termico si porterà fino a 3.693 metri, confermando la presenza di aria mite anche alle quote più elevate. I venti diventeranno più sostenuti dai quadranti occidentali, pur senza creare particolari disagi.

Sera: tempo stabile e mare quasi calmo

Anche in serata il tempo rimarrà stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Il mare si presenterà quasi calmo, favorendo le attività nautiche e la navigazione lungo la costa triestina.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 14 giugno: domenica sarà caratterizzata da tempo soleggiato e clima gradevole, con condizioni ideali per il mare e le attività all’aperto;

domenica sarà caratterizzata da tempo soleggiato e clima gradevole, con condizioni ideali per il mare e le attività all’aperto; Lunedì 15 giugno: lunedì è previsto un aumento della variabilità con il passaggio di qualche nube in più, pur in un contesto ancora generalmente stabile;

lunedì è previsto un aumento della variabilità con il passaggio di qualche nube in più, pur in un contesto ancora generalmente stabile; Martedì 16 giugno: martedì torneranno condizioni di cielo poco nuvoloso, con ampie schiarite e temperature sostanzialmente stabili.

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