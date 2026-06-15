Udine, previsioni meteo del 16 giugno 2026
Meteo Udine martedì 16 giugno: giornata estiva con sole e massime fino a 29 gradi. Nubi in aumento dalla sera con possibili deboli piogge.
UDINE – Il tempo si manterrà generalmente favorevole su Udine anche nella giornata di martedì 16 giugno 2026, grazie alla presenza dell’alta pressione che continuerà a garantire condizioni prevalentemente stabili sul Friuli Venezia Giulia. La giornata inizierà con ampie schiarite e sole prevalente, ma nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà gradualmente ad aumentare fino a favorire deboli precipitazioni serali, con accumuli stimati intorno ai 2 millimetri.
Mattino: cieli sereni e aria piacevole
Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi e da un clima particolarmente gradevole. Le temperature minime si attesteranno sui 17°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordest contribuiranno a mantenere condizioni di buona vivibilità.
Pomeriggio: caldo moderato e aumento delle nubi
Durante il pomeriggio il sole continuerà a essere presente, ma aumenteranno progressivamente le velature e gli addensamenti nuvolosi. La temperatura massima raggiungerà i 29°C, con valori pienamente estivi ma senza eccessi. Lo zero termico salirà fino a 3.463 metri. I venti ruoteranno da Sudovest, mantenendosi moderati.
Sera: possibili deboli piogge
Nel corso della serata il cielo tenderà a diventare molto nuvoloso. Sono possibili deboli piogge sparse, generalmente di breve durata e modesta intensità, legate all’arrivo di aria più umida in quota.
Tendenza meteo Udine
- Mercoledì 17 giugno: mercoledì sarà caratterizzato da condizioni generalmente poco nuvolose, con ampie schiarite dopo gli annuvolamenti della sera precedente;
- Giovedì 18 giugno: giovedì il tempo resterà stabile e prevalentemente poco nuvoloso, con clima gradevole;
- Venerdì 19 giugno: anche venerdì si conferma una giornata poco nuvolosa e senza precipitazioni significative.
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