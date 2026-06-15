Trieste, previsioni meteo del 16 giugno 2026
Meteo Trieste martedì 16 giugno: sole prevalente, temperature fino a 25 gradi e solo qualche debole pioggia in serata.
TRIESTE – Dopo un avvio di settimana caratterizzato da condizioni generalmente stabili, la giornata di martedì 16 giugno 2026 vedrà ancora il predominio del bel tempo sul capoluogo giuliano, seppur con segnali di un graduale aumento della nuvolosità nelle ore serali. Secondo le previsioni meteo, il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso, mentre tra il tardo pomeriggio e la sera arriveranno nubi più compatte associate a qualche debole precipitazione. Si tratta comunque di un peggioramento molto modesto, con accumuli stimati attorno a 0,2 millimetri di pioggia.
Mattino: sole e clima mite sul Golfo di Trieste
La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite, favorendo condizioni ideali per chi si sposterà lungo la costa o nel centro cittadino. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 22°C, mentre i venti soffieranno moderati da Est contribuendo a mantenere un clima gradevole.
Pomeriggio: tempo ancora stabile e temperature piacevoli
Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a prevalere, pur alternandosi a velature e annuvolamenti via via più frequenti. La temperatura massima raggiungerà i 25°C, valori perfettamente in linea con il periodo. Lo zero termico salirà fino a 3.505 metri, confermando una massa d’aria relativamente mite sull’intera regione. I venti ruoteranno dai quadranti Ovest-Nordovest, mantenendosi moderati. Il mare sarà poco mosso, condizione favorevole per le attività nautiche.
Sera: nuvolosità in aumento e qualche goccia possibile
Tra la tarda serata e la notte la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare sensibilmente fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Non si escludono debolissime precipitazioni, comunque di scarsa entità e senza particolari conseguenze sul territorio cittadino.
Tendenza meteo Trieste
- Mercoledì 17 giugno: mercoledì torneranno condizioni generalmente stabili con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite durante gran parte della giornata;
- Giovedì 18 giugno: giovedì proseguirà il dominio del tempo stabile con nuvolosità limitata e temperature gradevoli;
- Venerdì 19 giugno: anche venerdì il quadro meteorologico resterà generalmente poco nuvoloso, senza fenomeni significativi.
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