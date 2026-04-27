Udine, previsioni meteo del 28 aprile 2026

UDINE – A Udine la giornata di martedì 28 aprile sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, anche se con un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e della sera. L’alta pressione continuerà a garantire un contesto generalmente tranquillo, senza precipitazioni, ma con una leggera variabilità tipica della stagione primaverile.

Mattino: cieli sereni o poco nuvolosi

La mattinata si presenterà con cieli sereni o poco nuvolosi, ideali per iniziare la giornata all’insegna del bel tempo. L’atmosfera sarà limpida e asciutta, con condizioni particolarmente gradevoli. Le temperature minime scenderanno fino a circa 11°C, mentre i venti moderati da Nordest garantiranno una ventilazione costante ma non fastidiosa.

Pomeriggio: più nubi ma clima ancora piacevole

Nel pomeriggio si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità, con la formazione di addensamenti più consistenti, soprattutto tra pianura e aree pedemontane. Nonostante ciò, il clima resterà mite e piacevole, con temperature massime fino a 25°C, tra le più elevate del periodo. I venti ruoteranno dai quadranti sud-occidentali, mantenendo un’intensità moderata.

Sera: nuvolosità più compatta ma senza piogge

In serata il cielo tenderà a diventare più nuvoloso, ma senza fenomeni associati. L’atmosfera resterà stabile, con condizioni asciutte e temperature in graduale calo. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2760 metri, mentre non sono previste allerte meteo. Il Nord-Est continuerà a essere interessato da un campo di alta pressione, che garantirà condizioni di stabilità diffusa, pur con qualche annuvolamento in più nelle ore pomeridiane.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 29 aprile: possibile pioggia leggera, in un contesto più variabile;

possibile pioggia leggera, in un contesto più variabile; Giovedì 30 aprile: ritorno a condizioni soleggiate e stabili;

ritorno a condizioni soleggiate e stabili; Venerdì 1 maggio: ancora bel tempo, con cieli sereni e temperature miti.

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