Udine, previsioni meteo del 12 giugno 2026
Meteo Udine 12 giugno 2026: cieli poco nuvolosi, temperature gradevoli tra 13 e 24 gradi e nessuna pioggia prevista. Weekend stabile.
UDINE – L’alta pressione continuerà a garantire condizioni generalmente stabili sul Friuli centrale anche nella giornata di venerdì 12 giugno 2026. Le previsioni indicano una situazione meteorologica nel complesso positiva, con ampie schiarite, temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Nel corso della giornata non mancheranno alcuni addensamenti nuvolosi, soprattutto nelle ore pomeridiane, ma senza conseguenze sul fronte delle piogge.
Mattino: cieli poco nuvolosi e clima fresco
La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e una piacevole freschezza mattutina. Le temperature minime scenderanno fino a 13°C, valori particolarmente gradevoli per il periodo. I venti soffieranno debolmente da Nord-Nordest, favorendo una buona qualità dell’aria.
Pomeriggio: qualche nube in più ma senza fenomeni
Nel corso delle ore centrali della giornata si assisterà a una maggiore variabilità, con il transito di nubi sparse alternate a schiarite. Nonostante l’aumento della nuvolosità, non sono previste precipitazioni. Le temperature raggiungeranno una massima di 24°C, mantenendo condizioni climatiche molto piacevoli. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3088 metri, segnale di un’atmosfera ancora stabile sulle aree montane friulane.
Sera: condizioni tranquille e cieli parzialmente nuvolosi
In serata il cielo rimarrà generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. I venti tenderanno a disporsi da Ovest-Sudovest, mantenendosi moderati. Le condizioni resteranno favorevoli e senza fenomeni di rilievo.
Tendenza meteo Udine
- Sabato 13 giugno: sabato sarà caratterizzato da tempo poco nuvoloso e ampie schiarite, con temperature in lieve aumento;
- Domenica 14 giugno: domenica continuerà la fase stabile, con alternanza di sole e qualche nube innocua;
- Lunedì 15 giugno: lunedì aumenterà leggermente l’instabilità atmosferica e non si esclude la possibilità di deboli piogge sparse, soprattutto tra pomeriggio e sera.
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