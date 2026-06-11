Trieste, previsioni meteo del 12 giugno 2026

TRIESTE – Dopo il miglioramento delle ultime ore, il tempo si manterrà generalmente stabile anche nella giornata di venerdì 12 giugno 2026. Le previsioni meteo indicano infatti condizioni nel complesso favorevoli, con ampie schiarite, assenza di precipitazioni e temperature gradevoli, anche se nel corso della giornata è previsto un graduale aumento della nuvolosità. L’alta pressione continuerà a garantire una situazione meteorologica piuttosto tranquilla sul capoluogo giuliano, mentre il fine settimana si presenterà nel complesso positivo, con qualche segnale di cambiamento soltanto all’inizio della prossima settimana.

Mattino: avvio soleggiato e clima piacevole

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi e da condizioni meteorologiche ideali per attività all’aperto. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 18°C, mentre i venti soffieranno moderati da Est-Nordest, mantenendo l’aria fresca e piacevole soprattutto lungo la fascia costiera. Anche il mare si presenterà in buone condizioni, con moto ondoso generalmente poco mosso.

Pomeriggio: bel tempo e temperature miti

Nel corso delle ore centrali il sole continuerà a essere protagonista, pur alternandosi a qualche velatura e a una graduale crescita della nuvolosità. La temperatura massima raggiungerà i 23°C, valori leggermente inferiori rispetto ad altre zone del Friuli Venezia Giulia ma perfettamente in linea con il clima tipico del periodo lungo la costa adriatica. I venti ruoteranno gradualmente da Ovest-Nordovest, mantenendosi moderati.

Sera: aumentano le nuvole ma senza pioggia

La fase più dinamica della giornata arriverà in serata, quando l’ingresso di correnti più umide favorirà un aumento della copertura nuvolosa. I cieli tenderanno a diventare nuvolosi, ma senza precipitazioni associate. Le condizioni resteranno dunque asciutte su Trieste e sul litorale.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 13 giugno: sabato sarà caratterizzato da cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili, con temperature gradevoli e clima ideale per attività all’aperto;

sabato sarà caratterizzato da cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili, con temperature gradevoli e clima ideale per attività all’aperto; Domenica 14 giugno: anche domenica il tempo si manterrà nel complesso buono, con ampie schiarite e nuvolosità limitata;

anche domenica il tempo si manterrà nel complesso buono, con ampie schiarite e nuvolosità limitata; Lunedì 15 giugno: lunedì potrebbero manifestarsi i primi segnali di instabilità, con la possibilità di rovesci o temporali sparsi, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

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