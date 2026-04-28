Trieste, previsioni meteo del 29 aprile 2026

TRIESTE – Su Trieste la giornata di mercoledì 29 aprile sarà caratterizzata da condizioni instabili, con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge, ma con un miglioramento progressivo atteso tra il tardo pomeriggio e la sera. A incidere maggiormente sarà anche la ventilazione sostenuta dai quadranti nord-orientali, che porterà a una allerta meteo per vento lungo il litorale.

Mattino: nuvole compatte e piogge deboli

La giornata si aprirà con un cielo coperto o molto nuvoloso, accompagnato da piogge deboli diffuse, tipiche di una fase residua di instabilità. Le temperature minime si manterranno intorno ai 14°C, mentre i venti tesi da Est-Nordest soffieranno con una certa intensità, rendendo il clima più fresco e dinamico, soprattutto lungo la costa.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni ma vento forte

Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi fino a cessare. Tuttavia, il cielo resterà ancora molto nuvoloso, con solo timidi segnali di miglioramento. Le temperature massime raggiungeranno circa 17°C, mentre i venti si intensificheranno ulteriormente, risultando forti da Est-Nordest, con possibili raffiche più sostenute. Il mare si presenterà poco mosso, ma con moto ondoso in aumento nelle ore più ventilate. Lo zero termico, intorno ai 2539 metri, indica una massa d’aria relativamente fresca in quota.

Sera: schiarite e ritorno a condizioni più asciutte

Sarà soprattutto in serata che si assisterà a un miglioramento più evidente: le nubi tenderanno a diradarsi lasciando spazio a cieli parzialmente nuvolosi e condizioni finalmente asciutte. Le precipitazioni complessive saranno contenute, con accumuli intorno a 1 mm, segno di fenomeni deboli e di breve durata. La situazione sul Nord-Est vede una circolazione depressionaria in indebolimento, responsabile delle piogge nelle prime ore ma in progressivo allontanamento. Il miglioramento sarà quindi graduale, a partire dalle ore serali.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 30 aprile: condizioni in netto miglioramento con tempo soleggiato e stabile;

condizioni in netto miglioramento con tempo soleggiato e stabile; Venerdì 1 maggio: prosegue il bel tempo, con cieli sereni e clima mite;

prosegue il bel tempo, con cieli sereni e clima mite; Sabato 2 maggio: ancora sole prevalente, ideale per attività all’aperto.

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