Udine, previsioni meteo del 30 aprile 2026

UDINE – Su Udine il 30 aprile 2026 sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, con condizioni ideali per attività all’aperto e senza alcun rischio di precipitazioni. L’alta pressione garantirà una giornata pienamente primaverile, con temperature gradevoli e ventilazione moderata.

Mattino: cielo sereno e clima fresco

La giornata si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da un clima fresco ma piacevole. Le temperature minime scenderanno fino a circa 8°C, mentre i venti moderati da Est-Sudest contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e limpida.

Pomeriggio: sole e temperature in aumento

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, con assenza di nuvolosità significativa. Le temperature massime raggiungeranno i 19°C, valori ideali per il periodo. I venti ruoteranno dai quadranti Sud-Sudovest, mantenendosi moderati e senza particolari criticità. Lo zero termico, previsto intorno ai 1953 metri, conferma condizioni atmosferiche stabili.

Sera: stabilità e cielo sereno

La serata proseguirà all’insegna della stabilità, con cieli sereni e temperature in graduale diminuzione. Un contesto ideale per attività serali all’aperto, senza alcun rischio di precipitazioni. Il Nord-Est è interessato da un robusto campo anticiclonico, che garantisce tempo stabile e soleggiato su tutta la regione, con ventilazione moderata e assenza di fenomeni significativi.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 1 maggio: soleggiato e stabile, clima mite;

soleggiato e stabile, clima mite; Sabato 2 maggio: ancora bel tempo diffuso;

ancora bel tempo diffuso; Domenica 3 maggio: condizioni soleggiate e primaverili, senza piogge.

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