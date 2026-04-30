Trieste, previsioni meteo del 1 maggio 2026

TRIESTE – Il meteo di Trieste per domani, venerdì 1 maggio 2026, regalerà una giornata pienamente primaverile, caratterizzata da sole splendente per l’intero arco della giornata, cielo sereno e condizioni atmosferiche stabili. L’alta pressione si consolida su tutto il Friuli Venezia Giulia, garantendo un quadro meteorologico favorevole, anche se il capoluogo giuliano dovrà fare i conti con una Bora ancora sostenuta, elemento che renderà l’aria più frizzante soprattutto lungo il litorale.

Mattina luminosa e fresca: Bora protagonista

La giornata si aprirà con cieli completamente sereni e un’atmosfera nitida, favorita dall’azione dei venti nordorientali. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 10°C, valori piuttosto freschi per l’alba triestina di inizio maggio, ma il sole permetterà un graduale rialzo termico già dalle prime ore. Il dato più significativo sarà rappresentato dai venti: in mattinata soffieranno tesi da Est-Nordest, tipica configurazione di Bora che potrebbe rendere l’aria più pungente della temperatura reale, specialmente nelle aree esposte come il Carso e la fascia costiera.

Pomeriggio soleggiato con temperature miti

Con il passare delle ore il quadro meteorologico resterà stabile. Il sole continuerà a dominare senza ostacoli, favorendo temperature massime fino a 21°C, valori gradevoli e perfetti per trascorrere il pomeriggio all’aperto. I venti rimarranno sostenuti, ancora da Nordest, ma con una sensazione climatica complessivamente piacevole grazie all’assenza di umidità.

La sera a Trieste: cielo stellato e clima asciutto

Le ore serali porteranno condizioni pienamente serene. Il cielo si presenterà limpido e privo di nuvolosità, con temperature in graduale calo ma senza particolari rigidità. La ventilazione nordorientale tenderà lentamente ad attenuarsi, pur restando percepibile.Lo zero termico si attesterà intorno ai 2113 metri, confermando un’atmosfera stabile ma ancora influenzata da correnti fresche in quota.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 2 maggio: giornata ancora pienamente soleggiata, clima stabile e temperature in lieve aumento;

giornata ancora pienamente soleggiata, clima stabile e temperature in lieve aumento; Domenica 3 maggio: prosecuzione del bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso e ventilazione più debole;

prosecuzione del bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso e ventilazione più debole; Lunedì 4 maggio: tempo stabile, sole prevalente e condizioni ideali per attività all’aperto.

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